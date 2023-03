$!Selena Gómez y Zayn Malik: ¿Romance a la vista?

Frente a la noticia el medio People consultó a los representantes de ambos, pero según dicen no respondieron a la solicitud.

En 2015, cuando Selena era novia de Justin Bieber, ella dijo con humor durante una entrevista: “Si él (Zayn) me pidiera una cita, aceptaría. Es broma, pero no es broma”.

A comienzos de este año hubo quienes señalaron que Selena Gómez mantenía una relación con el miembro de The Chainsmokers, Drew Taggart. No obstante, ella misma se encargó de aclarar que no eran más que amigos.

Sus noviazgos oficiales serios fueron con los cantantes Justin Bieber y The Weeknd, y con este último asistió a la gala del MET 2017, lo que fue considerado como su debut en la alfombra roja.

Mientras que Zayn Malik ha tenido dos relaciones públicas desde que saltó a la fama en 2010 siendo parte de “The X Factor”. La primera con Perrie Edwards, miembro del grupo femenino Little Mix, y la segunda con la modelo Gigi Hadid, con quien tuvo una hija llamada Khai.

La pareja se conoció cuando ella protagonizó el videoclip de “Pillowtalk”, canción con la que Malik lanzó su carrera como solista tras salir de la agrupación británica One Direction.