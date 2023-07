“Te amo en silencio”, la nueva propuesta musical de Jhonny Rivera

“Es una canción para los que no pueden expresar ese sentimiento de amor, ya que justamente se enamoraron de una persona comprometida, es para esas personas que darían lo que fuera para tener esa oportunidad de estar en el lugar de ese suertudo que no valora a una buena mujer”, cuenta el cantante y empresario colombiano de 49 años de edad.

El cantante y empresario pereirano, Jhon Jairo Rivera Valencia, más conocido como Jhonny Rivera, cuenta con una extraordinaria trayectoria musical e innumerables éxitos. “El lenguaje que se usa en mis canciones ha sido el plus, las composiciones han sido la forma de llegar al público y estar muy cercano a mis seguidores porque en estos 20 años, mis clubs de fans y la gente que me conoce de años sabe que yo no soy un artista lejano” afirma Jhonny, quien inició su carrera musical a los 17 años, con la ilusión de salir adelante.

“TE AMO EN SILENCIO”

No ha visto que eres muy bonita, que tu corazón todavía palpita y que no debes nunca, nunca mas sufrir.

Disculpa no quiero ser fuerte el no te merece, es tonto o será que es ciego no sabe lo que tiene.

Luego de tantos años de carrera musical, ¿cómo se siente al ver a su público frente al escenario?

“Da mucha emoción ver cómo toda la gente, a pesar de tener 20 años, a pesar de tener gente joven y talentosa en el género, no me olvidan, que todavía me tengan presente ahí y me guarden un lugar en su corazón eso es para mí muy gratificante. Estoy muy agradecido con todo el público que abrió su corazón hace 20 años a Jhonny Rivera”.

¿Para cuándo volvemos a contar con un concierto suyo en Bucaramanga?

“La Ciudad Bonita el año entrante puede estar dentro de las posibilidades”.

Sobre la comida santandereana, ¿Cuál es su plato favorito?

“La comida santandereana es brutal, soy muy seguidor de toda la comida santandereana, la hormiga la he comido y me gusta, y la arepita santandereana es deliciosa, me encanta”.

¿En qué se inspira al momento de componer?

“La inspiración llega cuando uno menos lo piensa, muchas canciones son basadas en cosas personales. Hoy en día cuando hay una temática que no se ha usado, simplemente empiezo. La musa de la inspiración es lo más extraño, llega cuando uno menos lo tiene previsto”