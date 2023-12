Valdiri se cansó de las críticas, y esto le respondió a sus seguidores sobre su separación

La reconocida influencer y bailarina, Andrea Valdiri, se pronunció enérgicamente en sus historias de Instagram para abordar las críticas y especulaciones que ha enfrentado en medio de su reciente separación del creador digital Felipe Saruma. Valdiri, conocida por su estilo de vida y sus relaciones mediáticas, expresó su descontento con el juicio constante al que se ha visto sometida.

"Me han puesto de marido a cantantes, han hecho memes y han hecho de todo con mi situación de la separación, y la verdad es que yo ya no vivía con Saru hace unos tres meses", aclaró Andrea Valdiri, revelando detalles sobre su situación personal que no se habían compartido previamente.

La influencer resaltó que la separación se había discutido recientemente y que la información dada previamente no representaba completamente su realidad.

Valdiri instó a sus seguidores a no juzgar sin conocer la historia completa y destacó que ella como mujer tiene muchas facetas que no han sido mostradas en su cuenta de Instagram. Criticó la especulación constante sobre sus relaciones y enfatizó que cada persona tiene su historia y que deberían preocuparse por sus propias vidas en lugar de juzgar la suya.