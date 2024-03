Video: ¿Ya tiene reemplazo? Nueva canción revelaría que Shakira está enamorada

Además, en otro fragmento de la canción deja entrever que una nueva persona estaría entrando en su vida pero al parecer existe un conflicto interno que le impide continuar la relación: “Ya me estoy encariñando demasiado contigo. Dime si estamos jugando o en plan de amigos. Es que me está fascinando, mejor no sigo. No es justo contigo”, revela otro fragmento de la canción. Lea aquí: Shakira lanzará nuevas colaboraciones con Bizarrap y Rauw Alejandro

Aunque Shakira no ha ofrecido detalles sobre la identidad de su posible nueva pareja, los rumores sobre sus romances no dejan de circular. Nombres como Lewis Hamilton, Tom Cruise, Drake y Jimmy Butler, entre otros, han sido vinculados con la artista colombiana.