Esta producción Amazon Original, en asociación con Sony Pictures International Productions y Feel Good Films, fue dirigida por María Ripoll (Ahora o Nunca, Vivir Dos Veces) y también cuenta con las actuaciones de Manolo Cardona (María Magdalena, Narcos), Michelle Rodríguez (Mirreyes Vs. Godínez, LOL: Last One Laughing), Loreto Peralta (No Se Aceptan Devoluciones) y Mauricio “Diablito” Barrientos (LOL: Last One Laughing, Mentada de Padre). Santiago García Galván (No Sé Si Cortarme Las Venas o Dejármelas Largas) es el productor, de una historia por Fax Bahr & Harry Dunn y un guion de Bahr & Dunn y Eduardo Cisneros & Jason Shuman.