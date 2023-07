$!Conozca algunos mitos sobre los productos cosméticos que usa a diario

De acuerdo con la guía para el uso adecuado de productos cosméticos publicada por el Invima, esta categoría abarca la mayoría productos que se usan a diario, como el jabón, gel de baño, champú, crema dental, espuma de afeitar, crema hidratante, protectores solares, desodorantes, productos para maquillaje, etc.

Mitos falsos

Solo debe desechar un producto cuando haya vencido. El cambio de color o textura en un producto cosmético es indicador de que se encuentra en mal estado o vencido; es importante considerar que no todos los productos cuentan con una fecha de caducidad en los empaques y que estos cambios no solo se generan una vez alcanzada la fecha de vencimiento, sino que pueden presentarse por mal uso o almacenamiento en un lugar inadecuado. Si se observan estos cambios, se recomienda desechar el producto.

Las personas morenas o de tez oscura no necesitan proteger su piel del sol. La piel oscura sufre los mismos efectos nocivos de los rayos ultravioleta que la piel clara. Aunque no sufra quemaduras con tanta facilidad, necesita protección solar para evitar el envejecimiento prematuro y la aparición de manchas.

Solo debería usar productos hipoalergénicos o con algún tipo de proclama. Aunque se realizan estudios para sustentar que el producto puede disminuir la probabilidad de una reacción no deseada, no existe ningún producto cosmético, alimento o de otros sectores del que se pueda asegurar que no va a provocar una alergia ya que esto depende también de las condiciones únicas de cada persona; aunque son muy pocos los casos en los que sucede, la principal recomendación para evitar este tipo de situaciones es conocer su tipo de piel, antecedentes familiares y prestar atención a los ingredientes listados en las etiquetas, instrucciones o restricciones de uso.