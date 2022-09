$!“No me siento disfrazado por el manto de la música popular”: Juan Fernando Velasco

En los últimos años, Juan Fernando Velasco había dejado un poco de lado su faceta como compositor, con la avalancha de reggeton que ocupó una gran cantidad del espacio de la industria musical. Sin embargo, siempre explorando, ha ido encontrando en la música popular el lugar para continuar desarrollando su faceta como cantautor, con un primer paso con “POPular”, álbum que publicó este 16 de septiembre. Además: Leonardo DiCaprio va por una “mayorcita”: estaría saliendo con Gigi Hadid Son ocho canciones de su reconocido repertorio e interpretadas a dúo con otros reconocidos artistas, más un cover y una nueva canción. Así revivió ‘La Esquinita’, el rincón bohemio de Bucaramanga lleno de historia y acetatos Ya son tres las canciones que su público conoce de esta producción, con tal impacto, que ya prepara su gira de conciertos por Colombia, comenzando en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 13 de octubre, el 14 en la Plaza de Toros La Macarena de Medellín y el día 15 en la Arena Cañaveralejo de Cali. Seguramente en estos conciertos tendrá la presencia de algunos artistas que participaron en el disco, como Arelys Henao, Jessi Uribe, Paola Jara, Pipe Bueno, Alzate, Marbelle, y los mexicanos Espinoza Paz y Ana Bárbara; además de una colaboración junto a Silvestre Dangond.

Entre el pop y lo popular

¿Qué encuentran sus seguidores en el álbum “POPular”? Son ocho canciones, de las cuales, tres ya las conocen la gente, las hemos podido socializar, con “Dicen” con Arelys Henao, “Lola” con Espinoza Paz y “Nuestro Juramento” en compañía de Alzate, pero están las otras cinco que serán una revelación para el público y que pueden completar el concepto de este álbum. Con las tres canciones que se han lanzado, ¿Cómo ha sentido la reacción del público? Muy buena. Yo creo que las versiones en popular, si bien es un estilo diferente o nuevo, no es algo radical, no distante del estilo de mi música. Yo siempre he estado cerca de la música tradicional Latinoamericana, mis canciones tienen mucho de esto, y la música popular finalmente hace parte de esa música tradicional. Le interesa: Bad Bunny sorprende al ir con 80 comensales a restaurante puertorriqueño en EE.UU. Yo siempre me he movido libremente en términos del estilo. Mis canciones, como los artistas de hoy, se mueven libremente por los géneros musicales, lo cual no genera ruido. Es el caso de Carlos Vives, quien ha mutado muchísimo su estilo y la gente no lo percibe. Si bien te encuentras con gente que te dice que las versiones originales con las que más le conmueve, hay un gran público que recibe estas versiones con alegría, con la frescura qué propone esta renovación, junto a un público nuevo que consume este tipo de música, que está conociendo estas canciones que algunas de ellas salieron hace 20 años.

¿Es la posibilidad de llegar a un nuevo público? Te sorprendería cómo los jóvenes conocen las versiones originales. Me pasa todo el tiempo, sobre todo en Colombia, que jovencitos que ni habían nacido cuando salió “Chao Hola”, conocen la canción, pero ahora en una versión popular les resulta mucho más amigable y más cercana. Sorprendente en un mercado actual de la industria musical donde las canciones pasan tan rápido... Hoy la música es mucho más pasajera, de consumo rápido, y lamentablemente eso vuelve a los artistas de consumo rápido. Los ídolos de hoy probablemente en dos años quede una décima en el imaginario de la gente o en el espectro de la música, porque nos estamos acostumbrándonos a ese consumo inmediato. Se recomienda: “En la adolescencia seguía escuchando a Los Panchos”: Juanes habla de su libro Antes los discos salían cada dos o tres años, cada canción tenía su universo propio y se promocionaba durante seis o siete meses, entonces venía una maduración de esas canciones, una relación particular de ese disco con el público. Hoy no, los artistas lanzan cada dos o tres semanas una canción, en especial en el género urbano. En lo popular, si bien también hay una celeridad en los lanzamientos, hay un tratamiento más cuidado en cada una de las canciones, como un universo único que tiene su expresión, su sentido, su forma y su tiempo. Volviendo al álbum, de las ocho canciones hay un cover... “Nuestro juramento”, una canción de Benito de Jesús que la hiciera famosa Julio Jaramillo, y hay una canción nueva, “Tus Besos”, compuesta por mí junto a Pipe Bueno y otros autores, que le da novedad al álbum.

¿Fue escrita específicamente para este proyecto musical? Hace dos o tres años la habíamos empezado a trabajar y se quedó guardada. Al surgir este proyecto de música popular e invito a Pipe Bueno, él propone hacer una canción nueva, y le presenté lo que tenía de “Tus Besos”. Esta inmersión en la música popular, ¿Cambia la forma de componer sus canciones? Yo diría que se ve beneficiada, porque bien mi manera natural de componer, en este periodo en el cual lo urbano y el reggaeton no dio espacio a nada más, me hizo mermar mi ilusión de componer, porque sentía que mis canciones tenían una temática distinta, una estética diferente. Trabajaba en el estudio en producciones propias y me decían “eso está muy complicado, simplifiquemos, quitemos, repitamos”, por lo que tenía que podar. Ahora, desde lo popular, nuevamente las canciones nacen más libres, no están tan coartadas como sucede en lo urbano. Me siento mucho más motivado a componer pensando en un estilo popular, que lo que me ha pasado en los últimos 10 años.