¡Preste atención! Conozca las señales tempranas del cáncer de colon que podrían salvarle la vida

Generar conciencia entre la población sobre los medios de prevención del cáncer de colon, debe ser objetivo común de médicos, pacientes y comunidad en general. Realizarse una colonoscopia es clave en la prevención.

El 31 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Colon y Recto. Freepik / VANGUARDIA

El cáncer de colon y recto es una realidad que afecta a Colombia. De acuerdo con informes de la Cuenta de Alto Costo, fue el tercer tipo de cáncer con mayor cantidad de casos nuevos, y también fue la tercera causa de muerte por cáncer en el país para el período 2021-2022.

Sin embargo, es importante recordar que, cuando se detecta a tiempo, el cáncer de colon es tratable.

Según Martín Gómez, médico gastroenterólogo del Hospital Universitario Nacional de Bogotá y profesor asociado de Gastroenterología de la Universidad Nacional, el cáncer de colon tiene varios factores de riesgo, los que se pueden dividir en dos grandes grupos: modificables y no modificables. No modificables son los relacionados con pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal y antecedentes genéticos. Y los modificables son aquellos hábitos que las personas pueden modificar, como la dieta baja en fibra, fumar, consumir alcohol, obesidad, entre otros.

En la imagen de archivo, un hombre fuma un cigarrillo en Manila (Filipinas). EFE / VANGUARDIA

Como todas las enfermedades, el cáncer de colon envía señales y actuar a tiempo puede marcar la diferencia. Estas son las señales más comunes:

Un cambio en los hábitos intestinales, como diarrea, estreñimiento o heces fecales estrechas

Sangrado rectal o sangre en las heces

Dolor abdominal

Debilidad y fatiga

Pérdida de peso sin explicación

Hinchazón o gases

Sensación de que el intestino no se vacía por completo después de defecar

El cuerpo avisa cuando hay problemas de colon. Freepik / VANGUARDIA

Si bien el cuerpo puede presentar estas señales, es fundamental no confiarse únicamente en estos síntomas. La detección temprana es crucial para un tratamiento exitoso, y la colonoscopia es la herramienta más eficaz para lograrlo.

La colonoscopia es una prueba médica que permite visualizar el interior del colon y el recto, para de esta forma identificar el cáncer en sus primeras etapas, incluso cuando no ha causado síntomas y es más fácil de tratar y curar.

Así mismo, permite identificar y remover pólipos precancerosos, que son pequeñas crecimientos en el colon que pueden convertirse en cáncer con el tiempo. Al eliminar estos pólipos, se reduce significativamente el riesgo de desarrollar cáncer de colon.

El cáncer de colon es uno de los tipos de cáncer con mayor incidencia en Colombia. Freepik / VANGUARDIA

Aunque la colonoscopia puede parecer un examen invasivo, no es tan incómodo como muchos piensan. “La mayoría de los pacientes que le temen a la colonoscopia se sorprenden al descubrir que la experiencia no es tan terrible como imaginaban, ya que durante la prueba el paciente recibe sedación consciente, lo que significa que está relajado y no siente dolor, además es un procedimiento rápido y seguro, los riesgos asociados son mínimos”, comentó Martín Gómez.

La clave para mejorar las posibilidades de supervivencia está en la detección temprana. Es fundamental que las personas a partir de los 45 años se realicen pruebas de detección como la colonoscopia o la prueba de sangre oculta en heces.

La colonoscopia es una prueba fundamental para detectar el cáncer de colon. Tomada de internet / VANGUARDIA

Jornadas para crear conciencia sobre la prevención

La Asociación Colombiana de Gastroenterología y la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva en alianza con Tecnoquímicas, dentro de sus políticas de impacto social para contribuir a la salud y el bienestar de las personas, llevarán a cabo en 2024 jornadas de prevención en las que se realizarán colonoscopias gratuitas para población vulnerable y se hará énfasis en la importancia de la prevención de esta patología.

Las jornadas tendrán lugar en las siguientes fechas: