Sandra recuerda que 12 años antes de desarrollar cáncer de mama los doctores establecieron que tendría que revisarse periódicamente. “Me salvador la vida”, dice al explicar que su caso fue detectado en un estadio temprano, por lo que requirió una mastectomía bilateral pero no quimioterapia ni radioterapia.

“Cuando dicen esa frase tan estúpida de ‘perdieron la batalla’ yo digo ‘qué egoístas son, ¿quién eres tú para saber si ella hizo todo lo que pudo para sobrevivir? ¿quién eres tú para saber todo lo que dejó de hacer para sobrevivir? De hecho ella no peleaba, ella quería vivir’”, expresa en entrevista Sandra Monroy, diagnosticada el año pasado, a los 36 años.

“Yo no necesito que me pongan una losa encima para hacerme sentir que vengo cargando algo muy pesado”, cuenta, sino que prefiere que le pregunten por lo que ha vivido, que se interesen en cómo se siente.

Es una mujer muy disciplinada, e insiste en la necesidad de seguir los tratamientos e investigar. “Me fijé un objetivo: tener el tratamiento, hacerle caso a los médicos, investigar todo lo que me sea posible”, detalla.

Firmes exigencias

Ella notó un bulto en su pecho y, recordando que su abuela había fallecido de cáncer de mama, acudió a varios lugares intentando que revisaran su situación, pero obtuvo un no como respuesta por parte de varios médicos, que le dijeron que siendo tan joven y habiendo amamantado a su hija recientemente, no podía tener cáncer.

En septiembre de 2020 terminó su tratamiento. Su cabello, cuya pérdida había sido “muy dolorosa”, volvió a crecer y sus controles continuaron muy regularmente porque su cáncer es genético, pero un día de abril de 2022 notó un fuerte dolor en la cabeza y cómo su vista se le nublaba.

Después de varias pruebas, le encontraron metástasis en el cerebro. Tenía siete tumores y un quiste.

Le interesa: Detección temprana del cáncer de mama: Fundación Avon y la Liga Colombiana contra el Cáncer recorren Colombia

“La verdad es que tenía muy mal pronóstico”, cuenta, pero después de varias sesiones de quimioterapia, en agosto ya solamente tenía uno de los tumores y de un tamaño minúsculo.

Ella se encuentra dentro de un complicado proceso, pero feliz de que su estado está mejorando, de que tal vez pronto puedan operarla y de estar pasando tiempo con su hija y su marido.

Su color favorito es el rosa, “pero eso no significa que me guste el octubre rosa”, dice. “Me molesta que nos cataloguen como guerreras, yo no estoy luchando contra algo, estoy enferma”.