$!¿Cómo debe ser la sexualidad en el noviazgo? Esto dicen los expertos

En los pasillos de los colegios, en las salas de estar, en las consultas de los psicólogos, la pregunta sobre cómo debe ser la sexualidad en el noviazgo resuena constantemente. Para responderla, hemos recolectado opiniones y testimonios de expertos, jóvenes y padres, para así proporcionar una visión integral y respetuosa sobre el tema.

Según la psicóloga clínica y terapeuta sexual Carmen García, “la sexualidad en el noviazgo debe basarse en tres pilares fundamentales: consentimiento, respeto y comunicación. Es vital que los jóvenes comprendan que cualquier acto sexual debe ser consensuado, y que deben respetar los límites establecidos por su pareja. Asimismo, la comunicación abierta sobre deseos, temores y expectativas es esencial para construir una relación saludable”.

Por su parte, los jóvenes expresan sus preocupaciones y necesidades. Laura, de 17 años, nos dice: “Es difícil hablar de sexo con mis padres. Siento que no entienden nuestras presiones y expectativas”.

El joven Luis, de 18 años, opina: “La educación sexual en las escuelas a veces parece obsoleta. internet puede ser un lugar confuso para aprender sobre sexualidad, con tanta desinformación”.

Los padres también enfrentan desafíos. María, madre de dos adolescentes, expresa: “Quiero que mis hijos sean seguros y respetuosos, pero me preocupa que puedan ser presionados para hacer cosas que no están listos. No siempre sé cómo iniciar esta conversación”.