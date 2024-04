¿Qué le depara su signo zodiacal este 9 de abril de 2024?

Cada día sepa lo que le depara su horóscopo. Descubra qué le espera en salud, amor y dinero para cada uno de los signos zodiacales.

Consulte el horóscopo de todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Getty Images / VANGUARDIA

Compartir

Consulte aquí su horóscopo del 9 de abril. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

ARIES

Cada quien es esclavo de sus propias decisiones y elecciones, pero en tus manos está el radicar los malos hábitos que podrían llegar a dominarte y, cuando menos lo pienses, destruir tu familia y todo lo que has construido.

PISCIS

Si estás en una relación desde hace tiempo y aparecieron las diferencias entre ustedes, tal vez es por falta de paciencia con el carácter del otro o por falta de comunicación. Nada que no pueda arreglarse.

TAURO

Debes aprender a fijarte en las personas por su corazón, pues si te fijas en el físico te podrías llevar una desagradable sorpresa con el tiempo. Recuerda que el cuerpo se deteriora y que la esencia permanece.

GÉMINIS

Debes aprender a optimizar los recursos. En vez de salir corriendo al mercado porque te falta algo, cocina con los que tengas a la mano, pues así no desperdiciarás comida y ahorrarás dinero.

CÁNCER

Para embarcarte en un negocio debes estar seguro de lo que vas a hacer; si te genera dudas o no te convence del todo, es mejor que no sigas y escuches esas corazonadas a tiempo.

LEO

El que persevera, alcanza. Por nada del mundo te rindas en este momento, debes seguir adelante con tus sueños y metas. Si eres ordenado y juicioso te recuperarás rápidamente de esta crisis económica.

Horóscopo diario: ¿Qué tienen preparados los astros del zodiaco? Getty Images / VANGUARDIA

VIRGO

Antes de embarcarte en una deuda hazte esta pregunta: ¿en verdad lo necesitas? Si la respuesta es no, es mejor que desistas de esa compra y no gastes el dinero en cosas innecesarias.

LIBRA

Por el hecho de que a ti no te hayan sucedido ciertas cosas, no significa que eso no exista. Debes aprender a respetar la opinión de los demás para no embarcarte en polémicas absurdas.

ESCORPIÓN

Nadie tiene por qué presionarte para que tomes determinada decisión. Tú solito debes analizar si vale la pena dar el siguiente paso o retractarte, pero debes hacer ese análisis con detenimiento.

SAGITARIO

Quien se embarca en relaciones prohibidas terminará pagando los platos rotos. Debes tener autocontrol y dominio propio cuando sabes que no es correcto involucrarse con alguien casado.

CAPRICORNIO

En la vida siempre debe primar la salud y no la vanidad, pues por querer mejorar tu apariencia física podrías cometer un daño en tu cuerpo irreparable a largo plazo que te costará lágrimas.

ACUARIO

Te caracterizas por ser una persona que minimiza al máximo los riesgos, pero de vez en cuando deberías arriesgarte, sobre todo cuando veas una buena oportunidad de negocio.