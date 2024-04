El Gran Banano: tradición y exquisitez

Emerge como un ícono culinario en Bucaramanga, no solo por sus exquisitos platos, sino también por el legado familiar arraigado en su esencia.

Compartir

El Gran Banano, el restaurante emblemático de Bucaramanga, es mucho más que un lugar para disfrutar de exquisitos platos. Es un legado familiar que ha perdurado a lo largo de generaciones, arraigado en la pasión por la calidad y el servicio excepcional.

La historia de El Gran Banano se remonta a más de 50 años atrás, en Santa Marta, donde una familia inició con una pequeña parrilla al aire libre. Lo que comenzó como una modesta operación pronto se convirtió en un punto de referencia en la región, atrayendo a clientes ávidos de saborear la auténtica cocina costeña, con influencias paisas.

Con el paso de los años, uno de los hijos, Néstor Pablo García Manrique se trasladó a Bucaramanga para formar su familia y deleitar a los santandereanos con la exquisitez de El Gran Banano.

Durante más de tres décadas, han mantenido la esencia de sus platos tradicionales, como el famoso “Completo”.

Una exquisita combinación de carne asada al carbón, una arepa paisa, maduro al horno y abundante queso crema casero, que fusiona lo mejor de las cocinas paisa y costeña.

“Él es quien ha estado todo el tiempo dando su mejor producto, haciendo todo con amor. El mismo corta la carne, prepara los adobos, el queso crema. Todo tiene un sello artesanal”, explica Sylvana García, orgullosa hija de Néstor, o ‘El Paisa’, como lo conocen sus clientes.

Detrás de cada plato se encuentra el compromiso inquebrantable con la calidad. El fundador de Gran Banano, acompañado por su familia, se encarga personalmente de cada detalle.

“Queremos transmitir calidad en todo lo que hacemos. Cada plato que servimos lleva consigo el sello de nuestra dedicación y amor por la cocina”, dice.

Pero Gran Banano no es solo un restaurante, es un lugar donde se celebra la tradición y la hospitalidad. Los clientes son recibidos como parte de la familia, atendidos con calidez y cortesía en un ambiente acogedor que invita a quedarse y disfrutar de cada momento.

En cuanto a los proyectos futuros, la familia tiene como objetivo expandir su presencia, llevando el sabor único de Gran Banano a más personas dentro y fuera de la región. Sin embargo, su compromiso con la excelencia y la autenticidad seguirá siendo el pilar de su negocio.

Cada bocado en El Gran Banano es una experiencia sensorial que va más allá de las palabras, una delicia que solo puede entenderse plenamente al probarla.

“Los santandereanos son bienvenidos y siempre bien atendidos. Los hacemos sentir como en casa”, asevera Néstor García.

Si desean disfrutar de un exquisito plato en familia, acompañado de un servicio impecable y un ambiente acogedor, no duden en visitar El Gran Banano, en la calle 55 #31-05 esquina, en el barrio Antiguo Campestre de Bucaramanga, de martes a jueves de 11:30 a.m. a 3:00 p.m. y sábados, domingos y festivos de 11:30 a.m. a 4:00 p.m.

En redes sociales: @elgranbananobga y en los números: 6076476994 y 3135017358 también pueden agendar sus pedidos.