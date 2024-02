¿A que huele Taylor Swift? Estos son sus perfumes favoritos

No cabe duda de que Taylor Swift ha dejado una huella imborrable en el 2023 al ser nombrada Persona del Año por la revista TIME. Este 2024 tampoco se queda atrás en éxitos para la talentosa intérprete de canciones como "Blank Space" y "Look What You Made Me Do".

Desde el inicio del año, Swift ha acaparado titulares globales al exhibir con orgullo su relación con Travis Kelce, destacado jugador de la NFL. Tras la victoria de los Kansas City Chiefs, equipo de su novio, sobre los Baltimore Ravens el pasado fin de semana, la especulación sobre la posible presencia de Taylor Swift en la edición LVIII del Super Bowl se apoderó de las conversaciones.

Aunque aún no se ha confirmado oficialmente su participación, algo que sí hemos descubierto es la exquisita colección de fragancias que adorna el tocador de Tay.