Aida Victoria habló sobre su sueño de ser mamá y su reacción a la órden de captura de Arturo Char

En una entrevista a través de las redes sociales de la presentadora Eva Rey, Aida Victoria Merlano se abrió en varios temas. La conversación comenzó con temas políticos, en la que le preguntaron si se alegró por la orden de captura internacional que dictó la Corte Suprema de Justicia contra el exsenador Arturo Char por presuntos hechos de corrupción electoral y compra de votos.

“No, si fuera porque por meterlo preso a él sacaran a mi mamá, yo me alegrara, hiciera una fiesta", respondió la creadora de contenido e hija de la política Aida Merlano, quien reveló como se desarrolló el plan para comprar votos que los beneficiara en las elecciones de marzo de 2018 y en las que tuvo gran participación Arturo Char.

Además de esta pregunta, que pareció no incomodarle en lo absoluto, Eva Rey le preguntó por su opción de voto para la Alcaldía de Barranquilla, en la que Álex Char, miembro de uno de los clanes políticos más poderosos del país, compite para llegar a este cargo.

“Si se está lanzando, claro que entra dentro de las opciones”, reconoció. “Yo tengo que escuchar a la gente, porque quién quita que Álex sea el menos peor”.

Lea también: Maluma fue sorprendido por una fan que le mostró los pechos en un concierto

"Me está picando el útero, sí", contó Merlano cuando Eva Rey le preguntó sobre la maternidad, una frase sin tapujos con la que expresó su deseo de ser madre y de soñarse en repetidas ocasiones con la hija que anhela traer al mundo.

En la entrevista, la barranquillera confiesa que le llenan de emoción estos sueños en los que sueña en repetidas ocasiones con una niña. “Cuando digo que me la sueño mucho no es que todos los días sueño con mi hija, pero sí en el último mes he soñado tres veces con una niña. Es reloco porque me levanto llorando como de emoción”, contó.

Le puede interesar: ¿Cómo superar la crisis de los 20? Así puede encontrar el rumbo

Eva Rey también logró revelar por quién votó Aída Merlano en las elecciones pasadas. En la entrevista, a pesar de afirmar que el voto era secreto y no debía contarse, Merlano confesó que votó por Gustavo Petro y no se arrepentía de su elección hasta ahora.