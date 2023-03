$!¿Cómo serán los cambios que prepara HBO Max?

El mundo de las plataformas de ‘streaming’ está moviéndose. HBO Max se prepara para un verdadero revolcón una vez que se consuma su fusión con Discovery+ a mediados de este año.

Como ha revelado Bloomberg, el primer paso que tomará HBO Max será cambiar el nombre de su plataforma.

A pesar de que en estos últimos años el servicio de ‘streaming’ ha pasado por diversos nombres, HBO Go, HBO Now y HBO Max, los directivos de la cadena no han dado en el ‘clavo’ y buscan rebautizarlo únicamente como “Max”.

De hecho, la nueva versión de HBO incorporará todo el contenido con el que cuenta actualmente Discovery+, pero también vendrá con una subida de tarifas debajo del brazo, o por lo menos así será en Estados Unidos cuando se lance.