}El equipo colombiano dirigido por Nelson Abadía atraviesa un buen momento y buscará avanzar a octavos de final por segunda vez en la historia ante Marruecos, el próximo jueves a partir de las 5:00 a.m. (hora colombiana) en el HBF Park de Australia. Muchos colombianos aprovecharán el partido para apostar, ya sea con PayPal o cualquier otro método de pago, por la victoria o el empate del combinado nacional.

La buena actuación del fútbol femenino colombiano a nivel internacional, tanto en la Copa Mundial de la FIFA Australia y Nueva Zelanda 2023 como en el Mundial sub-20 de Colombia 2022 y el Mundial sub-17 de India 2022, vuelve a poner de relieve la importancia de tener una liga profesional colombiana digna para las mujeres en nuestro país.

Aunque la base de la selección de mayores femenina sigue siendo de la Liga BetPlay Dimayor, ya que 12 de las 23 convocadas juegan en clubes del país, la realidad es que muchas jugadoras han tenido que salir a buscar una oportunidad a otras competiciones debido a la ausencia de un torneo nacional digno y la falta de mínimas garantías laborales.

Hay diferentes factores que dificultan el desarrollo profesional de las jugadoras en la Liga BetPlay Dimayor, como la extensión del campeonato, las condiciones laborales de las futbolistas y la falta de inversión y patrocinios. A continuación, analizamos en mayor profundidad cada uno de estos factores.

La extensión de la Liga BetPlay Dimayor

A diferencia de otras competiciones femeninas, la Liga BetPlay Dimayor tiene una duración de cinco meses. La idea era que en la temporada 2023 se disputara un campeonato más largo para garantizar a las jugadoras entre 10 y 11 meses de trabajo, como señaló el pasado mes de enero la exministra de Deporte, María Isabel Urrutia, en BLU Radio. Sin embargo, la promesa no se cumplió, lo que desató las críticas de las jugadoras, ya que tienen que dedicar el resto del año a otras actividades para mantener a sus familias. “Nos prometen cambios que nunca llegan. Siguen sin valorar el valor de la mujer en el fútbol”, dijo la exfutbolista colombiana Nicole Regnier en Twitter.

Las condiciones laborales de las jugadoras

El último informe de la liga femenina colombiana publicado por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) señala que no todos los clubes formalizan contratos de trabajo con la totalidad del plantel de jugadoras inscritas. Según el informe, sólo 10 de los 17 clubes que participaron en la temporada 2023 formalizaron contratos laborales con las jugadoras inscritas para el torneo, por lo que muchas futbolistas colombianas participaron en el torneo sin seguridad social. Además, gran parte de las jugadoras reciben un salario mínimo ($1.160.000), mientras que en la liga masculina los sueldos oscilan entre $4'000.000 y $200'000.000. De esta forma, el fútbol femenino sigue luchando por tener igualdad con el masculino, con el objetivo de conseguir contratos formales y condiciones dignas de trabajo.

La falta de inversión y patrocinios

El fútbol femenino colombiano no tiene un plan de desarrollo estructurado. Esto hace que los patrocinadores no tengan un verdadero interés en invertir en la Liga BetPlay Dimayor. “Mucha gente habla de fútbol femenino, pero al buscar el apoyo del sector privado, no existe. Hay que trabajar en eso. Yo tenía cuatro patrocinadores que dijeron verbalmente que sí y al concretar no aparecieron”, confirmó recientemente Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, en una entrevista para el diario El Tiempo. Unos patrocinadores que son fundamentales para mejorar las condiciones laborales de las jugadoras y aumentar la duración del campeonato profesional colombiano.