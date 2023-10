El futbolista que dejó de jugar para brillar en Netflix

"Dejar algo que llevas haciendo durante 20 años fue muy difícil. Yo era una persona que veía ocho partidos el fin de semana y no sabía lo que era un set, ni tampoco había tenido curiosidad por actuar. Pero tomé la decisión porque en ese momento tenía 24 años y sabía que mi carrera como futbolista podía durar seis u ocho años más como mucho; sabía que en el futuro me tenía que buscar otra profesión. Si bien mi mente estaba enfocada en el deporte y en estudiar algo vinculado a eso, cuando me llegó esta oportunidad dije: 'Sé que voy a tener que dar el paso con 24 años o con 30 y esta oportunidad no sé si la voy a volver a tener después, así que me lancé a la pileta'. Además, todo lo que me ofrecían era puro aprendizaje: aprender a actuar, a bailar, a hacer una dieta para cambiar mi físico, tener energía para aguantar todo un día de rodaje. El saldo era más que positivo", dijo para el medio argentino.

El actor dijo que está muy ilusionado por su nuevo en su carrera, que está feliz por la decisión tomada de cambiarse de país y conocer una nueva cultura, además de tener la posibilidad de entrar en el mundo del teatro, hecho que lo tiene muy feliz.

El actor admitió sentir cierto miedo y dudas al principio debido a su temor a salir de su zona de confort. No obstante, consideró esta experiencia como una oportunidad para aprender y crecer.

"El balance es más que positivo, una de las mejores experiencias de mi vida. Todos me decían que me iban a tratar súper bien aquí, que iba a aprender muchísimo, que me iba a encantar Buenos Aires. Vine con las expectativas muy altas y ya desde el primer día supe que este era un lugar muy especial para mí. Llevo un mes y es como si solo llevara tres días, se me pasa el tiempo volando", aseguró Mosquera.

