$!El “viajero del tiempo” Eno Alaric asegura que se avecina “una invasión alienígena”

El supuesto “viajero en el tiempo” afirmó que habría una invasión de nuestro planeta por parte de seres del futuro. Según él, llegaría el 23 de marzo, pero, como la humanidad observó, no ocurrió ningún evento semejante.

Eno indicó que esos extraterrestres pretenden conquistar la Tierra, aunque no dio detalles sobre sus características. Sin embargo, no es la primera vez que hace afirmaciones de este tipo y en el pasado erró.

Una de sus principales predicciones está a pocos días de cumplirse. Según Eno Alaric, el próximo martes, 30 de mayo, habrá el avistamiento de 150 objetos voladores no identificados (Ovni) de una especie conocida como The Distants.

Eno Alaric indicó además que en junio próximo habrá un gran terremoto de magnitud 9.5 en San Andrés, California. Este sismo provocaría una gran grieta en la ciudad y daría “superpoderes” a algunas personas por una extraña energía procedente del Sol.

Como si fuera poco, el tiktoker señaló que en julio los científicos van a descubrir civilizaciones antiguas con tecnología avanzada. También afirmó que encontrarán un huevo de T-Rex y que un grupo de jóvenes tendrá acceso a un portal hacia otra dimensión.

Eno Alaric mencionó asimismo que una nave espacial llegó a la Tierra hace pocos meses. En lugar de una invasión, se trataría de 8.000 personas del futuro, entre los cuales hay ingenieros, científicos, doctores y líderes.

El tiktoker dice que proviene del año 2.671 y que tiene conocimientos de varios eventos que ocurrirán en el futuro. No obstante, hay que destacar que no ha presentado evidencias y varias de sus predicciones no se han hecho realidad.