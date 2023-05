$!¿Qué le depara hoy, 23 de mayo, su signo zodiacal?

Consulte aquí su horóscopo de hoy, 23 de mayo. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

GÉMINIS

Aunque te gusta siempre llevar la batuta, no es recomendable que lo apliques en tu relación de pareja. Deja que ella tome también decisiones importantes. Recuerda que hay que compartir tareas y responsabilidades, pero también pensar en el bien de los dos.

PISCIS

Estás hoy de capa caída, con una sensación intensa de vacío interior y pensando que a diario nada te sale bien. Procura mejorar este estado de ánimo o caerás en un pozo del que te resultará difícil salir.

ARIES

En el amor, te das cuenta de que empiezas a estancarte y que la rutina empieza a hacer mella en tu relación de pareja. No dejes que esto pase y has cambios para que esto no ocurra.

TAURO

Hoy una persona que para ti tiene importancia te buscará para que le orientes en un tema en el que eres experto. Atiéndele porque te lo va a agradecer ofreciéndote una oportunidad única de hacer algo que te gusta mucho.

CÁNCER

A veces nos cruzamos con personas que no están hechas a nuestra medida, por mucho que lo parezca. De nada sirve tener al lado a alguien muy atractivo si su forma de ser no te hace feliz y tampoco te ayuda a avanzar en tus proyectos.

LEO

A lo largo de este día te encontrarás de modo casual con una persona por la que te sentirás atraída. Que no te asalte la timidez como te ocurre últimamente. Has lo posible por conseguir su contacto o iniciar una conversación.