¡Escándalo en la BBC! Presentadora dejó boquiabiertos a los televidentes al sacar el dedo en vivo

Durante la transmisión de uno de los noticieros en Reino Unido, la reconocida presentadora de la BBC, Maryam Moshiri, atrajo la atención de la audiencia al protagonizar un momento inusual mientras se encontraba en vivo.

En un gesto que sorprendió a los televidentes, la periodista fue captada mostrando el dedo medio de la mano a la cámara, generando un impacto instantáneo en las redes sociales. Lo peculiar de la situación, según algunos espectadores, fue la transición veloz de la presentadora entre gestos.

A pesar de lucir una sonrisa mientras mostraba el dedo medio, su expresión cambió drásticamente a una mirada de total seriedad en el instante en que comenzó a presentar las noticias.

Ante las reacciones generadas, Moshiri salió a explicar que se trató simplemente de una broma. En su cuenta de la red social X, la presentadora comentó: "Hola a todos, ayer, justo antes del final de la hora, estaba bromeando un poco con el equipo en la galería. Estaba fingiendo hacer una cuenta regresiva mientras el director me contaba desde 10-0, incluyendo los dedos para mostrar el número. Así de 10 dedos sostenidos a uno. Cuando llegamos a 1, giré el dedo como una broma y no me di cuenta de que esto sería captado por la cámara".