Kev Miranda desde los 13 años aprendió a tocar guitarra y piano. Desde esa edad supo que quería ser músico, aspiración que se vio reforzada con su decisión de estudiar producción de audio en la Universidad de Los Andes. El cantante oriundo de Bogotá, actualmente está casado con una santandereana que cautivó su corazón al punto de radicarse en Bucaramanga. “Estoy contento de estar aquí porque es una tierra hermosa, me encanta, ya no me siento regañado, solo al principio, entonces ya estoy tranquilo”, afirma el artista jocosamente.

“Me encanta Bucaramanga, me encanta la hamburguesa pero sobre todo la gente, son muy amorosos, he conocido personas muy lindas acá”

El reguetonero ya lleva cinco años de casado con Angie Zambrano, con quien está construyendo su futuro juntos. “Estoy felizmente casado, ella fue la que me dijo cuando éramos amigos ¿Qué estás haciendo? Porque no estás cumpliendo tus sueños, fue la que me animó a empezar y me dijo,yo te voy a apoyar”.

El video oficial de “Pa Ti” fue grabado en Bogotá en una zona con containers, donde se retrata la historia de una persona que le rompieron el corazón, a raíz de una relación tóxica, algo común hoy en día, pero que también invita a creer en el verdadero amor, ese que trae sanidad. “Fue al estudio de grabación de Joxan, ‘El Peladito del Beat’ y mientras hablaba con él me dijo: yo puedo hacer algo que suene más fresh y le metimos a la música. Estoy súper agradecido con Dios por permitirme conocer a grandes talentos santandereanos, los invito a que estén súper pendientes porque ese pelado va a llegar muy lejos como productor musical”, expresa Miranda.