'La Casa de los Famosos': ¿Martha Bolaños y Omar Murillo se declararon la guerra? El actor hace fuertes declaraciones

En el episodio 4 de La Casa de los Famosos, Omar Murillo, el actor y humorista que se ha destacado como una de las principales figuras en el reality, mostró su irritación hacia su compañera, la actriz caleña Martha Isabel Bolaños. Esto ocurrió después de que ella le hiciera una solicitud en un tono de voz que él consideró inapropiado.

Debido a esto, no dudó en pedirle una justificación sobre lo ocurrido, ya que, al parecer, no comprendía por qué se había molestado cuando entró repentinamente a la habitación en la que ella se encontraba. En ese momento, Bolaños le explicó que su reacción se debió a que varios de sus compañeros entraban y salían del cuarto constantemente sin avisar, lo cual le resultaba incómodo.

“Es real, yo veo que nadie toca y pues pasé normal, como cuando entran a la habitación nuestra que también pasó, pero ya es como una cosa tuya”, aseguró Murillo con su idea inconclusa ya que Martha lo interrumpió para mencionar que era un asunto de educación.

A pesar de ello, el actor afirmó que, desde su punto de vista, no se trataba simplemente de una cuestión de educación, sino de la convivencia en un mismo espacio cerrado las 24 horas del día, todos los días, como si fuera su casa. Bolaños le respondió con un "Te entiendo, te entiendo", defendiendo su posición al afirmar que incluso en el hogar, entre hermanos, es necesario establecer ciertos límites.

A pesar de que el actor intentó entender su molestia, también señaló que fue una acción que llevó a cabo sin considerar el aspecto negativo, ya que en su hogar es una práctica habitual. “Sí, fue el error que no toqué, es válido, pero lo que te digo es que no me gustó fue la forma en la que me lo dijiste. Es eso”.

Ante la incomodidad, Martha Isabel le ofreció disculpas y aclaró que no era nada personal. De hecho, confesó que era un aspecto de su personalidad en el que estaba trabajando para mejorar cuando algo le resultaba molesto.

A pesar de ello, Omar Murillo insistió en que no le había agradado el tono en el que ella le pidió que tocara la puerta al entrar a la habitación, ya que se sintió como "un niño regañado". Ante esto, la caleña reconoció su error y le contó que no sería la primera vez que enfrenta este tipo de inconvenientes por la misma razón.

Aunque su conversación culminó con un abrazo y un gesto de comprensión, cuando llegó el momento de las nominaciones, el actor la eligió a ella y explicó que las razones estaban vinculadas con lo sucedido durante su discusión. “Mi voto es por Martha. Me cuesta este voto, pero es como la primera semana que llevamos con quien de pronto, digamos, no discusión, sino tuvimos algo que no me gustó y a ella igual, que fue lo del tema de la puerta, la respeto, pero siento que no era el tonito y la forma como me lo dijo”, sostuvo el actor.