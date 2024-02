“La deja como basura”: las impactantes revelaciones de allegados a Thalía sobre su “pesadilla” con Tommy Mottola

“Thalía ha vivido una pesadilla con Tommy, él la ha tratado como basura, la ha humillado, la ha aislado de su familia y sus amigos, la ha obligado a hacer cosas que no quería, como operarse el cuerpo o cantar canciones que no le gustaban. Ella ha aguantado todo por amor y por sus hijos”, señala la fuente.

La fuente también señala que Thalía se siente “secuestrada” en su carrera y en su vida personal por su esposo, el empresario musical Tommy Mottola. Según el informe, Mottola manipula a Thalía hasta el punto de dejarla como “basura”. Yolanda Miranda, madre y mánager de Thalía, nunca lo hubiera permitido, dice la fuente, quien añade que Miranda estaba creando a una diva.

Estas revelaciones han alertado a los fans de la cantante, quienes recordaron que no es la primera vez que se habla de Mottola como un hombre controlador que ejerce violencia de género económica, psicológica, mental y moral contra su pareja. En el pasado, Mottola habría hecho lo mismo con Mariah Carey, quien en su momento lo señaló.

Aunque la fuente que revela los detalles de la vida marital de Thalía no fue revelada, sí se encarga de establecer de qué están viviendo actualmente como pareja. “Viven de las regalías y del dinero que entra a las empresas que tiene Thalía. Tommy tiene un sello discográfico llamado ‘Casa Blanca’, pero no genera millones. La vida que presumen en yates o aviones es porque utilizan a amigos como Tommy Hilfiger. Ahí se toman las fotos”, añadió la fuente.

Además, la fuente afirma que Mottola no permite que Thalía retome su carrera actoral y no le permite tener una vida personal individual a menos de que sea en su presencia. “Lo peor de todo es que detuvo la carrera de Thalía. Después de ser la mujer que más telenovelas vendió en el mundo, no ha venido a México a dar conciertos desde hace muchos años. Yo he sido testigo de que no puede hablar con nadie a solas. Son pocos los amigos que puede ver y en contadas ocasiones, tal y como le sucedió a Mariah Carey”, relata la fuente.