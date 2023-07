¿Qué teorías hay?

No era el Titanic era el Olimpic: La teoría indica que el barco que se hundió no fue el Titanic, sino el Olympic. Sostiene que hubo un cambiazo y zarpó un barco que era Olympic y no el Titanic, pues dicen que nunca llevó gente.

La culpa es de Amen-Ra: Un rico adquirió el sarcófago, pero desapareció. Luego fue comprado por un millonario gringo que viajaba a bordo del Titanic y la maldición de la princesa Amen-Ra apareció.

Hundido por los alemanes: Cuando se analizaron los restos se vio que el área dañada era de solo 3 metros cuadrados, lo que no explicaría que el transatlántico se hundiera tan rápido, lo hizo un torpedo.

¿Se sabe por qué se Hundió? Mucho se ha especulado sobre las causas del accidente, se habló de cómo se pudo evitar y de que el barco no tenía los botes salvavidas suficientes, pero sí cumplía con el número establecido por las regulaciones de transporte marítimo de la época.