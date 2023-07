Andrea Ivanova es reconocida por ser la mujer que tiene los labios más grandes del mundo. Ella está en búsqueda de su media naranja, pero su aspecto físico le ha impedido triunfar en el amor. La joven búlgara de 25 años ha invertido miles de dólares en rellenos para sus labios y aseguró que lo seguirá haciendo hasta que acabe su capacidad resistir rellenos adicionales.

Le interesa: Kev Miranda, el cantante que hace música con “propósito”

Precisamente, fue este atributo el que la catapultó en las redes sociales. Aunque allí luce feliz, su fascinación con los procedimientos estéticos ha sido la piedra en el camino de su vida amorosa. “Si tengo una relación con alguien y me dice que se siente incómodo cuando camina conmigo por la calle o en lugares públicos, entonces nos separamos”, afirma Andrea Ivanova.

La influenciadora afirmó que se quiere enamorar “loca y verdaderamente”, pero que si está con alguien que ve obstáculos en su apariencia eso la hace sentir mal y ofendida.

Y es que Ivanova ha salido con hombres que le han dicho que es extravagante y no han aprobado su aspecto físico. Por eso los ha dejado y no les ha hecho caso, pues se siente a gusto con lo que es y con lo que quiere ser. Por eso no se deja influenciar por las opiniones de los demás.

Lea también: Conozca cómo puede tener Threads, la nueva red social creada por el equipo de Instagram

Andrea Ivanova sigue persiguiendo sus metas. Ahora quiere tener las mejillas más grandes del mundo. Modificará su estructura facial, la hará más definida para lograr un nuevo récord. “He tenido cuatro inyecciones de ácido hialurónico en mis pómulos hasta ahora, pero me someteré a dos más. Mi objetivo es modelar y obtener una ampliación significativa de ellos, pero, por supuesto, todavía quiero labios más grandes también”.

Sin embargo, no deja de creer en el amor que, como para casi todos los mortales, para ella es “algo hermoso y significativo”. Por eso está a la espera de un hombre que la ame y la acepte como es y con los cambios que tendrá.