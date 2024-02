Mujer relató cómo su novio le fue infiel con la mejor amiga de su mamá

Sofía Chavarría asistió a una boda en compañía de su expareja con la intención de conocer a su familia, pero fue sorprendida por una incómoda propuesta. Durante el evento, el novio le sugirió la posibilidad de tener un trío con una mujer que resultó ser la mejor amiga de la madre de él. Este hombre confesó que la mencionada señora había sido su "amor platónico" a lo largo de su vida. Tras este inesperado episodio, Sofía compartió su experiencia a través de su cuenta de TikTok.

Mediante un video compartido en la red social china, la mujer narró cómo descubrió la infidelidad de su pareja, a la que se refirió como "Pedro". Sofía Chavarría detalló que la situación se desencadenó durante su asistencia a una boda con él.

En su relato, destacó la naturaleza inestable de su relación con este individuo, indicando que tuvieron un vínculo durante la época escolar y posteriormente mantuvieron una relación a distancia. La intermitencia en su relación los llevó a separarse en varias ocasiones, siendo una de estas rupturas el motivo de su distanciamiento temporal.

Decidieron retomar su relación cuando "Pedro" la invitó a la boda de su madre, con la intención de que conociera a toda su familia. La usuaria confesó que él afirmaba que ella era "el amor de su vida", razón por la cual quería que lo acompañara en este evento familiar.

Sin embargo, la historia dio un giro inesperado, y es en ese momento cuando ella comparte con sus seguidores cómo acabó durmiendo al lado de su novio, quien había estado con otra persona en ese mismo periodo.

"Yo estaba muy contenta, todos muy lindos, Llegamos a la boda, yo conmovida de estar ahí con esa persona (...). El verdadero infierno empieza en la fiesta, me hacían preguntas incómodas sobre mis tatuajes. En un momento, él, al escuchar eso, se alejó de la mesa. Yo me quedé como una hora, no me peló y estaba sentada sola”, contó la joven.

No obstante, en un instante observó que su pareja estaba sentado junto a la mejor amiga de su madre, y comenzaron a divertirse juntos. “De repente volteo y los veo bailando a los dos, los vi con mucha química", agregó.

A pesar de sentirse incómoda en ese momento, la situación empeoró cuando el sujeto le propuso "tener un trío" y argumentó que esta mujer fue "el amor platónico de toda su vida" (Chavarría se negó de inmediato y confesó que lloró mucho el resto del evento).

Al siguiente día, se llevó la verdadera sorpresa: al despertarse, vio a su novio en la esquina de la cama sin ropa, la mujer revisando su celular y en ropa interior en la misma habitación.

En una segunda parte, detalló que la mamá de su ex sí se enteró. Mientras desayunaban, ella revisó las cámaras y vio que la mujer entró al cuarto de su hijo. La mujer sorprendida preguntó por qué se había quedado con ellos. La joven admitió lo que pasó y no se habló más del tema.