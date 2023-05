Aprende a trabajar la paciencia, una cualidad que se te ha puesto a prueba demasiadas veces, sobre todo en tiempos complicados. La oración es fundamental para cultivarla y no perderla nunca.

Ahora estás solo y sin pareja porque no has encontrado lo que buscas. Está bien que te pongas una meta en el amor, pero también podrías estar dejando pasar oportunidades sentimentales interesantes.

El que siembra, recoge. El refrán dice: “la perseverancia vence lo que la dicha no alcanza”. Así creas que las cosas nunca llegarán y que tu esfuerzo jamás se verá recompensado, te equivocas.

Sientes que tienes una muy buena salud y por eso no te animas a pedir una cita médica para revisar tu organismo. Si sigues con ese estrés y nivel de vida, lo más seguro es que el cuerpo empiece a pasarte cuenta de cobro.

No temas en pedir disculpas por los errores cometidos. Somos seres humanos que fallamos todos los días y que a veces obramos sin pensar en las consecuencias. La nobleza es un acto heroico, así que no temas en ofrecer disculpas.

Goza con todas las fuerzas de tu alma el maravilloso regalo que es la vida. Eres un bendecido con todo lo que tienes a diario, aunque a veces lo pasas por alto y no eres tan bueno para agradecer todo lo que te dan Dios y los ángeles.

VIRGO

Controla tu genio, estrés y estado de ánimo. Últimamente mantienes de malas pulgas y es como si sintieras que el mundo está en contra tuya. El problema no son los demás, puede que el del problema seas tú. ¡Relájate!

LIBRA

Todos en la vida son maestros que te ayudan a mejorar. Esas personas que te hicieron derramar tantas lágrimas, han hecho de ti un mejor ser humano. Sales de esa relación tóxica siendo otra persona.

ESCORPIÓN

No te compares con nadie ni empieces a mirar por qué a él sí y a mí no. Somos únicos, llenos de miles de cualidades y también de defectos. Cada uno se labra su propio destino. Trabaja más en tu autoestima.

SAGITARIO

La edad es un estado del alma. En este momento te sientes viejo, que el tiempo ha pasado y que no eres el mismo de hace unos años. ¿Te vas a quedar lamentándote? Disfruta tu vida a plenitud sin importar la fecha de nacimiento en tu cédula.

CAPRICORNIO

En el trabajo no estás dando tu máximo potencial y entraste en la peligrosa zona de confort, ya que sientes que no te pagan lo que mereces. No es buena idea creer que eres imprescindible en el trabajo.

ACUARIO

No hay nada mejor en la vida que ser positivo. No te llenes de negativismo y mala vibra, pues las palabras tienen poder. Sueña en grande y asimismo conseguirás todo de la mejor forma. Lo bueno que deseas llegará prontamente.