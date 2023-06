Es un hecho que los personajes de la serie han crecido a la par de sus fanáticos. De ahí que el elenco original se animara a hacer una secuela 20 años después y aún así lograra convertirse en todo un éxito. Conscientes de la dedicación de los fans en cada etapa de la serie, el equipo no tuvo mejor idea que celebrar su aniversario número 25 junto a ellos.

Sarah Jessica Parker a través de una inesperada publicación en Instagram, contó lo emocionada que estaba, además de algunos detalles del evento.

“Y así, de pronto, han sido 25 años. Es difícil poner todos nuestros sentimientos en palabras, pero por ahora... Queremos celebrarlos con ustedes, nuestro querido público y amigos que nos han apoyado y han acompañado y mantenido vivos a estos personajes durante un cuarto de siglo”, comentó la actriz para luego presentar al evento con que lo celebraron: una experiencia pop-up donde los invitados podrán darse una nostálgica y fashionista vuelta por el paseo del recuerdo.

Los asistentes a esta inolvidable experiencia tendrán la oportunidad de tomarse fotos en el icónico apartamento de Carrie, ver los icónicos looks de Sex and The City y And Just Like That, dar un vistazo a la exclusiva línea de mercadería del aniversario, brindar con cocteles, entre otras sorpresas pensadas enteramente para los fans.

El evento se dará del 8 al 11 de junio en Broadway, Nueva York, y las entradas ya se agotaron.