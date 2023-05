La mujer identificada como Mariali Hernández (@maariali24 en TikTok) no esperó que su última y más importante compra acabaría estrellándose, dándole a su moto Honda el primer uso rudo. Captura de video / VANGUARDIA

Muchas veces ese tipo de actitudes se ven venir, sin embargo, en otras ocasiones las parejas no dan pista alguna de que están siendo infieles.

Seguramente descubrir que su pareja le está siendo infiel es uno de los golpes más duros que alguien puede sufrir en la vida. Sobre todo cuando se confía en el ser amado. Esta situación puede dejar a las personas frustradas, perdidas y con la incertidumbre de su debe terminar o no la relación.

1. Se ausenta más tiempo de lo normal

Cuando esto sucede, la excusa más famosa de los infieles es decir que tienen exceso de trabajo y por eso deben seguir más tiempo en la oficina. Si usted ve que su pareja comienza a quedarse todos los días hasta muy tarde, puede ser que algo raro esté ocurriendo. Sin ser invasivo, puede probar a llamarle durante esos momentos para saber si logra percibir que algo no anda bien.

2. Se encuentra más distante

3. Se aleja para revisar el celular y tapa la pantalla

4. Tiene una ilusión diferente sin razón alguna

Si las cosas en la relación no van bien, pero su pareja de repente empieza a comportarse de una manera alegre y efusiva con todo, menos con usted, preocúpese.

5. Empieza a oler diferente

6. Nota likes y comentarios extraños en redes sociales

Si hay un escenario propicio para las infidelidades, ese es el de las redes sociales, donde los rastros se pueden ver palpables, desde un like o un comentario que no cuadra. De todas maneras, psicólogos recomiendan no hacer esto porque el nivel de sospecha se le puede convertir en algo obsesivo.