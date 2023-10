Un video que está circulando en redes sociales captó el momento en que una paracaidista novata vivió un angustioso momento al no poder abrir el paracaídas y perder el control durante su salto en caída libre. Por suerte el instructor reaccionó a tiempo y la salvó. El hecho ocurrió en en Kémerovo, sur de Rusia.

El suceso ocurrió el 2 de octubre durante una sesión de entrenamiento en una escuela de paracaidismo, cuando la joven saltó del avión entrando en un espiral del cual se le dificultaba tomar control. Ante tal acontecimiento, su instructor, Nikita Kudriashov, saltó para ayudar a la mujer y evitar que se convirtiera en una terrible tragedia.

En el vídeo se puede observar cuando Nikita llega a la mujer para tratar de abrir el paracaídas, pero no lo logra. Aún así, sin perder la esperanza, el instructor se acerca nuevamente a la mujer en el aire y lo intenta nuevamente, en esta ocasión teniendo éxito. La paracaidista sufrió algunas contusiones y un shock nervioso, sin embargo se recupera satisfactoriamente, según medios locales.

Nikita Kudriashov, quien tiene más de 500 saltos de experiencia, le contó al medio MDZ que por suerte pudo reaccionar a tiempo. “Contento de haber podido ayudar. Fue una situación muy peligrosa, pero pude estabilizar su vuelo y abrir su paracaídas a tiempo”, contó el instructor.

Ante el magnifico rescate, muchos usuarios no dudaron en felicitar al instructor por la hazaña que realizó, “Si me lo hubiesen contado, según quién lo hiciera, sinceramente me habría costado creer que esa historia era verídica. Suerte grande la de la Mujer, brillante la decisión y actuación del Instructor. Son momentos en los que aflora quien es quien” comentó un usuario en la red social X.

“¡Que bárbaro, felicidades para el! Un verdadero instructor. Ella nació de nuevo ese día”; “La chica por su inexperiencia nunca tuvo el control de su caída, y en el video se ve que nunca hizo el intento de abrir su paracaídas; quizá le entró el pánico, volvió a nacer, gracias a Dios y al instructor que estuvo muy al pendiente de ella”, son algunos de los comentarios que dejaron los internautas en la publicación.