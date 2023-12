Un hombre terminó en el hospital después de consumir un huevo con la clara de color rojo. Lo que parecía un momento de “risas” terminó en una tragedia. La situación se dio a conocer a través de un clip compartido en TikTok.

Puede leer: ¡Impactante video! Hombre sufre infarto en plena fiesta mientras bailaba

El hecho generó asombro entre los internautas, por lo que un médico creador de contenido replicó el vídeo para explicar qué ocurrió en este caso. “Él lo hace por las risas y a mí me dan ganas de llorar porque de este tipo de videos cada vez hay más, así que no está funcionando la selección natural. Un huevo rojo, ¿qué podría pasar? ¿Será un embrión de ave fénix o quizá una bacteria lo ha podido contaminar?”.

El doctor enfatizó que el aspecto rojo en el huevo revela presencia de bacterias, es decir un alimento en mal estado. Lo que dio paso al siguiente dato y es que la víctima fue hospitalizada por una infección por pseudomonas.

Lea además: ¡Un mes de fiesta! Aquí la agenda del Carnaval de Barranquilla 2024

El profesional de la salud no desaprovechó el momento para indicar que ingerir comida o bebidas en pésimas condiciones, a veces, inofensivos, es lo más perjudicial para nuestra salud. Entre los comentarios, varios escribieron: “Yo tiro hasta la sartén”; “Sé que no es de risa, pero lo siento, me he reído”; “A quién se le ocurre” y “Yo veo una mancha en un huevo y quitó medio huevo”.