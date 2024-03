$!Video | Se estrena la segunda temporada de “El Precio de la Historia en la Carretera”

Los espectadores no solo verán artículos increíblemente geniales, sino que también experimentarán la franquicia de una nueva manera con revelaciones de restauración en el lugar y excursiones por rutas locales mientras Rick, Corey y Chumlee visitan, evalúan y compran colecciones increíbles. Además, los expertos de confianza se unen a los expertos locales para compartir opiniones y análisis históricos, así como ayudar con las pruebas prácticas.

Descubriendo tesoros ocultos

“Muchas personas tienen estas cosas, estos artículos ahí guardados y dicen: ‘Bueno, debería llevarlo a Las Vegas’, pero nunca lo hacen. Pero si nosotros vamos a la ciudad, nos lo alcanzan a la calle. Hay muchas cosas interesantes. A las personas les da un poco de vergüenza, no saben si vale dinero, no saben si es falso o si gastarán todo el dinero en ir a Las Vegas y podría no valer la pena. Entonces, de esa manera, simplemente ahora nos lo traen a nosotros y averiguan”, comentó Rick Harrison.

En esta nueva temporada de ocho episodios las estrellas de History buscan tesoros en Texas, Florida (the Sunshine State), Kentucky, Boston, Rhode Island, Michigan y otros grandes destinos a lo largo de Norteamérica. En el primer episodio de esta segunda temporada, “Tesoros en Texas”, Rick, Corey y Chum están listos para quedarse con algunas ofertas salvajes en “el estado de la estrella solitaria”.