$!Video viral: mariachi cayó a piscina en plena serenata y los presentes no aguantaron la risa

El ‘accidente laboral’ generó todo tipo de comentarios y burlas entre sus compañeros, que no podían de la risa. Ante la graciosa situación, los demás mariachis continuaron cantando “Las Mañanitas” para una joven con motivo de su cumpleaños, aunque hubo algunos que no se pudieron contener la risa al ver a su compañero en el agua.

Las celebración con mariachis son un tradición en México y en otros países latinoamericanos. Pero el momento bochornoso que vivió un músico de un grupo mariachi en México, no pasó inadvertido en redes sociales y rápidamente se volvió viral.

En TikTok, el video ya alcanza más de 22 millones de reproducciones; algunos lamentan que se mojara su instrumento.

Vea esto: ¡Increíble! Arrojaron humo de fentanilo a la cara de una bebé para que ‘dejara de llorar’ en EE.UU.

Y como se esperaba, las reacciones fueron las más divertidas, destacando especialmente cómo no recibió ayuda, aunque también hubo quienes se preocuparon por el violín que pudo quedar inservible: “La serenata más cara de la vida, tocó pagar la cantada y el violín nuevo”, “Ante todo, profesionales no dejaron de cantar aunque se estuvieran cagando de risa, jaja”, o “Pobrecito, me dio mucha risa, pero después pensé en su instrumento y que se mojó por completo”.

Con información de Agencias