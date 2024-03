Cuide su prima navideña No deje que los delincuentes lo roben y siga estas recomendaciones

La Policía reforzó las acciones operativas y de prevención en los bancos de Bucaramanga y su área metropolitana para evitar que en esta Navidad los ladrones le quiten su prima

El próximo miércoles 20 de diciembre es la fecha límite para que las empresas paguen a sus empleados la prima de servicios de la segunda mitad del año, motivo por el que la Policía Metropolitana de Bucaramanga anunció que se reforzaron los controles de seguridad en inmediaciones de los establecimientos bancarios.

“Estamos en diferentes sectores financieros del área metropolitana, llegando a identificar personas sospechosas dentro y fuera de los bancos, así como también antecedentes, para que usted se sienta más tranquilo”, señaló el capitán Julián Andrés Vergara Vargas, jefe del Grupo de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Además de estas acciones operativas, la Policía viene sensibilizando a la ciudadanía con la campaña ‘Papá Noel te aconseja, la Policía te acompaña’, con la que se busca entregar recomendaciones a las personas para que tomen las medidas necesarias para protegerse de la delincuencia.

Recomendaciones:

-La discreción y la precaución son las mejores aliadas para cuidar su dinero. En lo posible, no retire cantidades excesivas de dinero en efectivo y si lo hace, no dude en pedir el acompañamiento de su Policía Nacional.

-Si va a usar un cajero automático, busque uno que esté en una zona que brinde mayor seguridad y con mucha afluencia de gente.

-Verifique que el cajero donde vaya a hacer su transacción no tenga elementos extraños.

-No permita ni solicite ayuda de terceros, no preste su tarjeta ni revele su clave. Cualquier duda que tenga consulte directamente con un funcionario de la entidad crediticia en la caja, no afuera.

-Dentro de los bancos, mire quién está a su lado y sólo entregue su dinero a los cajeros.

-Cuando vaya a retirar dinero en entidades financieras, hágalo acompañado de otra persona de su confianza que le pueda ayudar a advertir situaciones de riesgo.

-Permanezca atento dentro del banco sobre cualquier actitud sospechosa de personas que se encuentren en el área de público e informe oportunamente a las autoridades y a los funcionarios del banco.

-Prefiera realizar transacciones electrónicas, tomando las medidas correspondientes de seguridad.

-Al subirse a un vehículo, identifique los datos del mismo e informe a otra persona de su confianza.

-En caso de emergencia comuníquese a la línea única de emergencia 123.

-No divulgue a nadie las transacciones que va a realizar, maneje confidencialmente sus operaciones financieras.