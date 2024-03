La bajaron de una moto y la asesinaron consternación por muerte de enfermera

La joven deja dos hijos pequeños uno de ellos un bebé de apenas 11 meses Se desconocen los móviles de este trágico hecho que enluta a una familia

Luisa Fernanda Guzmán Vital residía con sus familiares Guarumo, una vereda del corregimiento de Guaymaral (Córdoba Tetón). FOTO: EL UNIVERSAL

Alegre, jovial, extrovertida, berraca, echada para adelante y una madre orgullosa de sus dos pequeños hijos, el menor de apenas 11 meses de nacido.

Así describen sus amigos y allegados a Luisa Fernanda Guzmán Vital, la enfermera que asesinaron a bala en un hecho confuso que ocurrió en la tarde del viernes 23 de diciembre.

El homicidio de la joven, de 24 años recién cumplidos, ha causado consternación y profundo dolor entre los habitantes de Guaymaral, un corregimiento del municipio de Córdoba Tetón, en el centro de Bolívar.

Guzmán Vital trabajaba como enfermera en el centro de salud de Guaymaral y vivía con sus dos hijos y demás familiares en una vereda cercana, de nombre Guarumo.

El viernes, luego de culminar su jornada laboral, la mujer abordó una mototaxi en Guaymaral para dirigirse a su hogar, tal cual como acostumbraba hacerlo todos los días.

Las versiones indican que a mitad de camino, cuando le faltaba poco para llegar a Guarumo, desconocidos interceptaron la moto donde iba Luisa y obligaron al mototaxista a detenerse.

Al conductor le dijeron que se devolviera y siguiera su rumbo sin la mujer. Poco después, al llegar a Guaymaral, el mototaxista avisó de lo que había pasado.

Al cabo de unos minutos, y luego de dirigirse al lugar donde quedó Luisa Fernanda, hallaron su cuerpo baleado en medio de la maleza.

En Guaymaral aún es un misterio qué pasó con Luisa Fernanda y por qué la asesinaron de esa manera. La Policía de Bolívar todavía no se ha pronunciado de manera oficial por este hecho.

Las reacciones a su muerte

Luisa Fernanda Guzmán Vital era muy activa en las redes sociales, principalmente en Facebook. El último día de su vida sacó tiempo para felicitar a un amigo y para publicar varios mensajes.

“La vida te da lo que tu misma te propones”, dice Luisa en una de sus últimas publicaciones, que acompañó con varias fotos suyas en distintos lugares.

La información que tiene en Facebook indica que Luisa estudió en Corporación Educativa Del Caribe (Cadelca) y en la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior. Era soltera.

“Amiga de corazón. Como me duele esta partida. Por qué tu, si tu eras una buena persona. No merecías eso. Te voy a recordar siempre con esa sonrisa que te caracterizaba, una mujer berraca echa pa’ lante no se quejaba de las cosas de la vida”, le escribió una amiga a Luisa Fernanda.

