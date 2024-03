Ante amenazas y alerta por grupos armados en Santander refuerzan la seguridad en el Magdalena Medio

El Ejército Nacional dispuso de cuatro pelotones que harán presencia en zona rural de Puerto Wilches y el bajo Rionegro en Santander para combatir las amenazas de grupos armados ilegales

Con un despliegue operativo por parte del Ejército Nacional, Policía y Armada se reforzó la seguridad en el municipio de Puerto Wilches y el bajo Rionegro, en Santander, tras las amenazas que con anterioridad se han conocido por parte de grupos armados.

El Ejército que con estas actividades se busca combatir y prevenir varios delitos, entre ellos la extorsión, el secuestro y el homicidio.

“Lanzamos el plan fortaleza con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad en Puerto Wilches y el sector del bajo Rionegro. Buscamos fortalecer la presencia institucional, contando con cuatro pelotones y las capacidades de la Policía y la Armada”, señaló el brigadier general Óscar Eduardo Vera Peláez, comandante Quinta Brigada del Ejército Nacional.

Las autoridades señalaron además que con esto también se adelantarán acciones ofensivas para debilitar las capacidades de la amenaza presentes de grupos armados en la región y evitar que otras intentan permear el departamento.

“Buscamos de igual manera incrementar el control territorial en las vías terciarias de este municipio, así también prevenir delitos como la extorsión y el secuestro”, añadió el vocero de la institución.

Este plan hace parte de las medidas que se tomaron el pasado 31 de enero, tras el consejo de seguridad que contó con la participación del ministro de Defensa, Iván Velásquez.

La semana pasada fue divulgado un video de las disidencias de las Farc en el la ‘Segunda Marquetalia’, o las disidencias de las Farc, anuncian acciones en contra de bandas criminales que delinquen en la región del Magdalena Medio.

“Estamos determinados a sanear el departamento de Santander y dónde están estos delincuentes que gozan de impunidad. Le informamos que a partir de que damos lectura a este comunicado, daremos cumplimiento a las órdenes impuestas”, expresó el guerrillero en el comunicado.

Las acciones las adelantarán en municipios como Barrancabermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí, Puerto Parra y Puerto Araujo, en Santander, y en otras poblaciones como Cantagallo y Yondó.

Ante estas amenazas, el ministro de Defensa señaló que se esto se trababa más de fines “propagandísticos”, pero que no iban a subestimar la información.

“Se hizo una inicial evaluación de inteligencia militar y se determinó que no es una presencia efectiva en el territorio (...) No significa que no se hayan tomado las medidas necesarias. Se hizo un reposicionamiento de las Fuerzas Militares. Hubo una reciente llegada de cuatro pelotones del Ejército Nacional. Son 120 soldados. Hay atención permanente y se incrementarán las acciones de inteligencia para controlar las situaciones”, puntualizó el funcionario del gobierno nacional.