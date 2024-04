Aterrador: estranguló por celos a su pareja y a su suegra

El señalado asesino se entregó de voluntariamente a las autoridades y aunque habría confesado el doble crimen, no aceptó cargos.

Las víctimas fueron identificadas como Luz Elena Melán y su hija Katherine González Melán.

El presunto responsable del asesinato de Luz Elena Melán, de 55 años, y su hija Katherine González Melán, de 29 años, fue enviado a prisión, tras entregarse de forma voluntaria a las autoridades.

A este hombre, de 32 años, la Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado, por el crimen de su pareja sentimental y homicidio agravado, por la muerte de su suegra. El doble crimen se registró en el municipio de Dosquebradas, Risaralda

“Los cuerpos de las dos mujeres fueron encontrados el pasado 28 de marzo en una vivienda del barrio Floresta, en estado de descomposición. El hallazgo fue posible luego de que un familiar de las víctimas denunciara la desaparición y acudiera a la residencia en compañía de la Policía Nacional”, detalló la Fiscalía.

Según contó el señalado asesino a las autoridades, este atroz crimen habría ocurrido durante un episodio de celos. Tanto el cuerpo de Luz Elena como de Katherine fueron hallados, el pasado jueves 28 de marzo, en condiciones similares, pero en cuartos distintos; estaban sobre las camas cubiertos con cobijas. Las dos habrían sido estránguladas.

“A través de su abogado, el indiciado se contactó con la Ruta de Homicidios de la Fiscalía General de la Nación para presentarse voluntariamente ante un comando de la Policía Nacional. Sin embargo, al ser interrogado sobre la aceptación de cargos, el procesado guardó silencio”, agregó el ente acusador.

El presunto feminicida fue identificado como el novio Katherine, quien trabajaba como enfermera, además de tener su propio spa de estética. Este hombre no registra antecedentes penales.

Así fue el doloroso hallazgo

Bryan González Melán, hijo de Luz Elena, le narró a El Tiempo el desconcierto que vivió al percatarse de la ausencia de su madre y hermana. “Mi abuela me habla, me dice que Katherine no aparece, ‘había quedado de venir por el niño, pero no aparece’, le timbro al celular y nada”, contó le joven.

El miércoles 27 de marzo el joven fue hasta la casa donde residían sus seres queridos e indagó sobre el paradero de ellas con los vecinos, pero nadie las había visto, situación que incrementó la preocupación del joven. El jueves, 28 de marzo, regresó al inmueble y ante la extraña desaparición optó por forzar la puerta para poder ingresar.

“Yo entro y las encuentro en su cuarto como si estuvieran durmiendo, cobijadas”, dijo al mencionado diario. Este macabro hecho tiene consternada a la comunidad de Dosquebradas, que pide justicia.