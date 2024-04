El relato de la abuela de menor de 12 años abusado sexualmente por un extranjero en Medellín

Las autoridades hallaron en flagrancia a un extranjero junto a un menor de 12 años en una habitación de Medellín. La abuela contó detalles del caso y un juez de Control de Garantías lo envió a prisión.

Octubre 7 de 2014 Captura (Colprensa/Vanguardia Liberal)

Compartir

Un australiano, que adquirió la nacionalidad colombiana a los 18 años, fue hallado en una vivienda de Medellín junto a un menor de edad, a quien habría abusado sexualmente según contó el niño a la psicóloga que le realizó el diagnóstico tras los hechos.

La abuela del menor contó detalles de cómo fue contactado por el hombre que fue capturado en flagrancia y cobijado con medida de aseguramiento intramural por parte de un juez de Control de Garantías.

Además: Él es Timothy Alan Livingston, el estadounidense buscado por ingresar a un hotel de Medellín con dos menores de edad

“El tipo lo citó y hay un pantallazo de una conversación que le mandó de un carro que le iba a mandar a las 10:34 minutos y ayer le mandé un mensaje que el carro iba a recogerlo con las placas específicas para que lo recogiera. Él fue y lo recogió al barrio y lo llevó a la unidad residencial donde él vivía”, dijo la abuela en CM&.

Si bien es cierto que el menor le negó a la abuela que había sido abusado sexualmente y que solo fue besado por el extranjero, a la psicóloga le confesó que sí fue penetrado por el sujeto que enfrenta cargos por abuso sexual a menores de edad.

“Yo me enteré porque estaba en el trabajo cuando la Policía me llamó y me contactaron y me dijeron lo sucesos, y yo de inmediato me desplacé a la clínica general donde ya habían llegado con él. No me dijo a mí que había habido violaciones, que solo besos, a la Policía le dijo lo mismo, pero a la doctora sí le confesó ya cuando se vio cogido que le iban a hacer un examen, entonces ahí mismo dijo que sí había tenido penetración”, afirmó.

Además: Video: Caos de movilidad en el Anillo Vial tras volcamiento de un vehículo

El hombre fue capturado en flagrancia y la Fiscalía Seccional de Medellín pidió medida de aseguramiento en su contra, que ya fue otorgada.

El caso del norteamericano

El nombre del norteamericano Timothy Alan Livingston se conoció en Colombia el fin de semana pasado cuando se le descubrió en un hotel de Medellín junto con dos menores de edad, con quienes se presume habría sostenido relaciones sexuales.

El sujeto, de 36 años, salió del país luego de que se conociera su estadía en el prestigioso hotel Gotham City de Medellín, donde fue hallado por las autoridades locales que lo dejaron en libertad y logró salir del país con rumbo a Estados Unidos, su país de origen, para esconderse por los delitos por los cuales se le busca.

Timothy Alan Livingston nació en Ohio, Estados Unidos, y llegó a Colombia desde Fort Lauderdale, Florida.

Además: Capturan a ladronas sindicadas de violento robo a otra mujer en Bucaramanga

Según informó el alcalde Federico Gutiérrez, el estadounidense salió del país después del hecho, pues regresó en un vuelo con destino a La Florida el pasado viernes, 29 de marzo, lugar desde donde viajó a Medellín hace una semana.

De hecho, se conoció que primero lo llevaron a un Centro de Traslado por Protección (CTP), y allí estuvo 12 horas, donde lo individualizaron e identificaron, pero después fue dejado en libertad mientras continúa el proceso.

Debido a que logró salir del país, pese a los cuestionamientos de las autoridades por posible negligencia por parte de la Policías Nacional, por el momento no se descarta que se emita circular azul de la Interpol para poder dar con su captura.