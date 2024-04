“Le disparó en defensa propia”: nueva versión sobre grave ataque en Piedecuesta

Walter Antonio Rodríguez, de 32 años de edad, fue capturado por dispararle en la cabeza a Brayan Alexánder Luna, un hincha del Atlético Bucaramanga, el pasado fin de semana en Piedecuesta. Allegados al acusado informaron que accionó el arma en defensa de su esposa e hijo.

Foto: suministrada / VANGUARDIA.

Compartir

Una nueva versión acerca de los hechos en los que Brayan Alexánder Luna, un hincha del Atlético Bucaramanga, resultó gravemente herido con un disparo en la cabeza en Piedecuesta, entregaron los allegados al presunto responsable de esta agresión.

Walter Antonio Rodríguez, de 32 años de edad, actuó, según sus familiares, en defensa de su familia, incluyendo a su pequeño hijo de ocho meses.

Lea también: Capturada mujer en Santander acusada de abusar sexualmente de un menor de 14 años

Todo este pleito se inició semanas atrás cuando Brayan Alexánder, de 26 años de edad, junto con otras personas agredieron a Walter Antonio por disputas de equipos de fútbol.

“Ellos son hinchas del Bucaramanga y él del América. Hace como un mes, Walter estaba viendo un partido en un negocio con unos amigos y llegaron ellos a montar problemas al ver que tenían la camisa del América de Cali. Ahí lo cascarón. Él nunca puso la denuncia, para no agrandar la cosa”, relató una amiga del hoy capturado.

De acuerdo con ella, este ‘parche’ no tolera ver a personas de otros equipos en barrios como El Refugio, Palermo y La Argentina, en Piedecuesta.

“Por mensajes de Whatsapp se conocieron audios en donde ellos dicen que van a cascar a todos los americanos que vean, siempre están armando problemas”, agregó.

Cerca de las 11:30 p.m. del pasado domingo, 7 de abril, Brayan Alexánder, de 26 años de edad, llegó junto a otros dos sujetos hasta la casa en donde reside el acusado en el barrio La Argentina, para lanzar amenazas y buscar la forma de agredirlo.

“Aparecieron drogados, tirando piedras, diciendo que lo iban a matar a él, a la mujer y hasta a su hijo de ocho meses”, expresó la allegada al procesado.

La esposa y el bebé se escondieron en el baño, mientras que el hombre de 32 años de edad les pidió que se fueran de ahí, que no quería tener problemas con ellos.

“En esas se empezaron a subir, a meterse a la casa. Ahí mi amigo sacó un arma que tenía guardada, pero que no usaba para nada, disparó una vez desde el tercer piso y con la mala suerte que le coronó el tiro”, afirmó la mujer.

Los otros dos sujetos, al oír el disparo, empezaron a correr dejando tirado a Brayan en el lugar.

La Policía, quien había sido llamada previamente por la alteración del orden que se estaba presentando, llegó al sitio y trasladó al herido al centro médico.

El acusado, según los suyos, no opuso resistencia alguna, se entregó con el arma y contó su versión de lo sucedido a las autoridades.

“Él es un padre de familia, un trabajador de construcción. Todo el mundo está hablando mal de él ,diciendo que es un delincuente, cuando no es así, simplemente actuó en legítima defensa”, concluyó la amiga.

Lo invitamos a ver: Con un proyectil en la cabeza permanece un hincha del Atlético Bucaramanga herido en Piedecuesta

Walter Antonio fue presentado en audiencias concentradas en las que, por ahora, un juez decidió dictarle medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

El herido se encuentra en la UCI del Hospital Internacional de Colombia, HIC, debatiéndose entre la vida y la muerte. El proyectil está alojado en la cabeza y su pronóstico es reservado.

Previamente, allegados a la víctima pidieron justicia por estos hechos de violencia que aún son materia de investigación para el CTI de la Fiscalía.

“Ojalá la justicia tenga en cuenta lo que le pasó a Brayan. No son lesiones personales, fue una tentativa de homicidio. Le pedimos a la justicia que se esclarezca este hecho, no sabemos por qué le disparó, a ese hombre no lo conocemos”, dijo un hermano del joven lesionado.

Brayan es padre de dos menores de edad, trabaja en zapatería en una fábrica del barrio La Cumbre de Floridablanca, es hincha del Atlético Bucaramanga, futbolista aficionado y organizador de campeonatos de fútbol en el barrio El Refugio de Piedecuesta.