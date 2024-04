Con un proyectil en la cabeza permanece un hincha del Atlético Bucaramanga herido en Piedecuesta

La Policía logró la captura del sujeto que disparó contra Brayan Alexánder Luna, en hechos que son materia de investigación y que se presentaron el fin de semana en Piedecuesta.

Foto: suministrada / VANGUARDIA.

Los familiares de Brayan Alexánder Luna, un hombre de 26 años de edad, desconocen los motivos por los que un sujeto le disparó al joven en la cabeza. El hecho se registró en la medianoche del domingo 7 de abril entre los barrios Palermo y La Argentina en Piedecuesta.

Uno de los allegados del joven le aseguró a Vanguardia, que Brayan Alexánder se encuentra en la UCI del Hospital Internacional de Colombia, HIC. El proyectil está alojado en la cabeza y su pronóstico es reservado.

“Tenemos la fe en Dios que se recupere. Los médicos están esperando que el cerebro se desinflame para decidir si le pueden retirar la bala. Si se mejora, le pueden quedar secuelas, pero tenemos fe que él va a salir bien de toda esta situación”, aseguró el familiar.

Brayan es padre de dos menores de edad, trabaja en zapatería en una fábrica del barrio La Cumbre de Floridablanca, es hincha del Atlético Bucaramanga, futbolista aficionado y organizador de campeonatos de fútbol en el barrio El Refugio de Piedecuesta.

El pasado sábado salió de la casa y se fue a ver el partido del Atlético Bucaramanga contra el Cali en el estado Alfonso López. Sus familiares volvieron a tener noticias de Brayan hasta el domingo en la noche.

“Él salía de la casa del papá y se quedaba por fuera algunas veces, lo que no nos preocupaba, pero las malas noticias llegaron cuando nos dijeron que lo habían herido”, dijo su allegado.

Mientras Brayan Alexánder fue remitido al HIC con la grave herida en su cabeza, la Policía inició las investigaciones para dar con el responsable.

Se trataría de un hombre de 32 años de edad, identificado como Walter Antonio Rodríguez, quien fue capturado por los delitos de lesiones personales y porte de armas de fuego. En su poder tenía una escopeta hechiza.

“Ojalá la justicia tenga en cuenta lo que le pasó a Brayan. Eso no es lesiones personales fue una tentativa de homicidio. Le pedimos a la justicia que se esclarezca este hecho no sabemos por qué le disparó, a ese hombre no lo conocemos”, dijo un hermano de Brayan.

Se esperaba conocer la decisión de un juez de garantías sobre qué medida de aseguramiento se le impondrá al presunto agresor.

Mientras tanto se espera la evolución médica de Brayan Alexánder Luna en el HIC donde familiares y conocidos lo acompañan en su recuperación.

