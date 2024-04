Minero murió en extrañas circunstancias al interior de un socavón en Norte de Santander

El hombre, al parecer, falleció antes de iniciar su jornada laboral. Sin embargo, la familia conoció lo sucedido solo hasta en horas de la noche, por lo cual creen que en el lugar se presentaron irregularidades.

El hecho ocurrió en zona rural de El Zulia.

En extrañas circunstancias murió José del Carmen Ramos Castillo, quien trabajaba como minero en zona rural de El Zulia, Norte de Santander. La familia de la víctima pide a las autoridades investigar este lamentable hecho.

Ramos Castillo, como de costumbre, salió de su vivienda hacia las 5:00 a.m. La primera parada fue el terminal de transporte de Cúcuta, allí tomó un bus en dirección a la mina Arcoíris, donde ocurrió la tragedia.

Aunque José del Carmen llegó a la mina, no alcanzó a iniciar sus labores cotidianas. De acuerdo con la esposa, él acostumbraba a llamarla todos los días a la hora del almuerzo; sin embargo, el pasado lunes, 8 de abril, no lo hizo. Situación que le pareció extraña, por cual ella le marcó al celular pero no hubo respuesta.

Sobre las 7:00 p.m. la mujer obtuvo información de José del Carmen. Los compañeros del hombre la llamaron y le informaron que él había muerto cuando iniciaba la jornada laboral.

La muerte de José del Carmen, al parecer, se habría presentado después del desayuno. Según la información que recibió la esposa, él fue el primero en volver a la mina para trabajar, desde ese momento, sus compañeros no tuvieron más información sobre el hombre, hasta mediodía cuando fueron a buscarlo.

“Cuando se dan cuenta que él no aparece, una ingeniera envió a dos mineros más a buscarlo. Cuando se adentraron más, vieron un pie de él y luego de observar se fijaron que otro de sus pies estaba sin una bota. Al acercarse se dieron cuenta que una peña le había caído encima y quedó boca abajo”, dijo a La Opinión la mujer.

Tras conocer que, presuntamente le estaban escondiendo información sobre lo que había sucedido con José del Carmen, ella sigue buscando respuestas para saber a ciencia cierta qué sucedió al interior del socavón, pues si es una mina legal, según ella, debería contar con todas los reglamentos de seguridad.

“Sinceramente para mí él murió temprano, porque no alcanzo a picar, no alcanzó a ponerse ni la mascarilla, ni los guantes, porque eso lo dijo ella (la ingeniera), quiere decir que murió entrando. Nadie me da una respuesta clara de lo que sucedió”, manifestó la mujer.