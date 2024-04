Video: motoladrones siguen al acecho de mujeres para robarles en Bucaramanga

En video de cámara de seguridad quedó registrado un nuevo hurto cometido por ladrones en motocicletas en la Ciudadela Real de Minas, en Bucaramanga.

Compartir

El accionar delictivo de los motoladrones en Bucaramanga, cuyas principales víctimas son las mujeres, quedó registrado en un nuevo video de una cámaras de seguridad.

En las imágenes se observa el momento en que una mujer caminaba por la glorieta del Centro Comercial Acrópolis, en la Ciudadela Real de Minas de Bucaramanga.

Justo cuando cruzaba la vía, se dos motociclistas, uno de ellos se detuvo mientras que el otro se le acercó y procedió a quitarle el bolso.

🔴#Judicial | Una mujer fue víctima del accionar de un motoladrón en la glorieta del Centro Comercial Acrópolis, en la Ciudadela Real de Minas de #Bucaramanga. El delincuente se le acercó y le robó su bolso con sus elementos personales. El hecho quedó registrado en video. pic.twitter.com/pZGCxTANyQ — Vanguardia (@vanguardiacom) April 12, 2024

“Estaba pasando la Avenida Los Búcaros, uno me hizo el pare para seguir y el otro siguió derecho y me arrebató el bolso. No sé si actuaron en complicidad”, dijo la afectada.

Lo cierto es que la mujer intentó correr detrás del ladrón, siendo inútiles estos esfuerzos porque el ‘motoladrón’ logró darse a la fuga. Se llevó el bolso en el que llevaba su celular y demás objetos personales.

Lo invitamos a ver: Investigan extraña muerte de una persona en Santander

“Quiero alertar a la gente de que así como me pasó esto a mi esto el pasado sábado, estén pendientes, sobre todo las mujeres. Estos tipos suelen hacer siempre lo mismo, incluso no les importa tirarlas al piso por quitarnos el bolso”, agregó la afectada.

Se espera que las imágenes sirvan a los investigadores de la Policía para identificar a los responsables de hechos delictivos y proceder a judicializarlos.