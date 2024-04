Actriz de video sexual en el parque la Flora de Bucaramanga dice que tenían supuesto permiso de la Alcaldía para grabar

En Bucaramanga continúa la polémica, tras viralizarse un video sexual que fue grabado en el parque La Flora. Mientras la protagonista de la grabación asegura que tenía el permiso para realizar el video, la administración municipal rechazó este tipo de actuaciones.

Video sexual fue grabado en el parque La Flora, en Bucaramanga.

Una de las protagonistas del video sexual grabado en el parque La Flora de Bucaramanga aseguró a Vanguardia que la productora de cine para adultos contó con un permiso de la Alcaldía de Bucaramanga para realizar la grabación, que se realizó en diciembre pasado. Vanguardia consultó con la Alcaldía, quien ratificó este martes que rechaza esta acción y que indaga todo lo ocurrido con este video.

Kitty, como es conocida la protagonista del video sexual, aseguró a Vanguardia que “el video fue grabado hace cinco meses. No fue algo improvisado. La productora consiguió el permiso para grabar en el parque. Nosotros entramos como cualquier otra persona e incluso el vigilante nos ubicó en un lugar específico, que estaba oculto de los niños, adultos y de quienes residen cerca al parque”.

Esta santandereana, de 20 años de edad, agregó que el video “lo grabamos un lunes. El parque estaba prácticamente solo…”.

El video, que se encuentra alojado en una reconocida plataforma de contenido sexual, fue publicado hace más de una semana, según la fecha que aparece en la plataforma de cine para adulto.

Tras conocerse este video, la joven confirmó que ya recibió un ‘comparendo’ por parte de la Policía Nacional por realizar actos sexuales o exhibicionistas en la vía pública o en lugares expuestos a ésta, estipulado en el artículo 33 del Código de Policía. En ese sentido, a Kitty le fue impuesta una multa ‘tipo 3′, lo que significa que deberá pagar 16 salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir $693.000.

Aunque la grabación se viralizó en las últimas horas, no es el primer video que Kitty graba en los parques públicos de Bucaramanga. “No es el primer parque donde grabo este tipo de contenido. Ya lo hemos hecho en otros parques de Bucaramanga”. Sin embargo, la joven santandereana explicó que este es el primer ‘comparendo’ que recibe por realizar videos en sitios públicos de Bucaramanga. Kitty agrega que también ha grabado en lugares públicos de Medellín, Cali y Bogotá, tras dos años en la industria del contenido sexual para adultos.

“Toca darles juete”

En medio de la polémica el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, se pronunció esta semana al respecto, rechazando lo que considera actos obscenos y bochornosos.

“Toca darles juete, llamo a la conciencia de los bumangueses, son actos bochornosos, no solo merecen una sanción económica, sino también una sanción en el tema moral y cultural, el espacio público es de todos. Allí juega la familia, transitan niños. Manifiesto mi rechazo, el llamado es a una conciencia colectiva”, afirmó el mandatario de los bumangueses.

El acto bochornoso que ocurrió en el Parque La Flora merece todo el rechazo de la ciudadanía en Bucaramanga.



Este tipo de cosas no solo atentan contra la moral sino que irrespeta y pone en peligro la inocencia de los niños que van a los parques.



Hago un llamado a la conciencia… pic.twitter.com/Ya4P1Edpju — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) April 15, 2024

Las declaraciones del alcalde Beltrán, fueron calificadas por Kitty como “ridículas”, toda vez que considera que están dadas en un contexto de doble moral.

“El comentario es un poco ridículo, pero también entiendo que a él le dieron una versión y raíz de eso opina. Él a mí no me está escuchando, ni se va sentar conmigo hablar. Igual lo hecho, hecho está y eso no va cambiar. Aquí lo juzgan a uno por todo. Si tú haces un video como el que yo hice y se filtra, ya te catalogan como lo peor, pero si lo haces a escondidas, entonces eres una mojigata. Independientemente de lo que se haga, siempre seré la mala del paseo”, expresó la joven.

¿La doble moral?

Aunque Bucaramanga no es una ciudad conservadora y cerrada, sí es una ciudad que se maneja con doble moral; sus habitantes ocultan sus gustos e intereses solo porque no desean ser criticados, pero cada que pueden hacen las cosas que moralmente son consideradas como no correctas, según afirma el sociólogo Antonio Acevedo.

“Lo prohibido cuando se vuelve público, de alguna manera, causa atracción. Hay una especie de morbo allí por la curiosidad que despierta este tipo de acciones. Entonces muchos se escandalizan, aparentemente, pero quieren ver el video y otros lo ignoran y lo critican”, señala Acevedo.

De acuerdo con el experto, la doble moral puede resumirse en el refrán “predican, pero no practican, y otra que practican, pero no predican”. En otras palabras, quienes practican la doble moral aplican dos códigos morales: uno para los demás, incluidos sus enemigos, y otro para sí mismos. La doble moral se manifiesta al declarar algo bueno solo porque lo hace un amigo o compañero, mientras que se consideraría malo si lo hiciera un adversario.

Una doble moral que no se ve a la inversa, ya que nadie considera que haya etiquetas para los hombres, es decir en la sociedad todavía se espera comportamientos diferentes en el ámbito sexual para hombres y para mujeres, a pesar de los derechos y la igualdad de la mujer y el hombre, existe una ideología machista arraigada.

“Cuando un acto se vuelve público recibe la sanción moral de la gente, por ejemplo, el decir que hay que darles juete son los excesos críticos de un alcalde que tiene una postura religiosa, además de ser alcalde es pastor. Está gobernando, no solamente desde la política, sino que está gobernando desde la religión. Entonces él cree que de pronto aplicando acciones de fuerza mayor, acciones autoritarias va a resolver el problema. Aquí el problema es de educación, y de la cultura”, sostiene el sociólogo Acevedo.

Familia afectada

A raíz de toda la controversia que ha generado esta grabación, Kitty denunció que su progenitora ha comenzado a recibir ataques por parte de algunas personas y portales de comunicación digitales, en donde se han hecho afirmaciones injuriosas y que han afectado la tranquilidad de su familia.

“En medio de toda esta situación también se metieron con mi madre, la hicieron llorar, comenzaron a decir que ella maltrata animales y que sufre de trastornos mentales. Me parece inaudito y muy grave que hagan esas afirmaciones. Mi mamá es una persona que ama a los animales, pero la han estado acosando. Ella no tiene nada ver en mi trabajo y las cosas que yo hago”, puntualizó la joven.

Miembros de la Policía ambiental y personal de la Alcaldía, como consecuencia de esta falsa afirmación, hicieron presencia en la vivienda de la progenitora de Kitty y confirmaron que las mascotas se encuentran en perfectas condiciones de salud y con buenos cuidados.