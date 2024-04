‘Velatón’ en homenaje póstumo a la niña arrollada por una tractomula en Barrancabermeja, Santander

En la noche de este miércoles 17 de abril, familiares, vecinos y comunidad en general exigieron a las autoridades evitar más siniestros viales por la presencia de vehículos de carga pesada en el sector conocido como ‘Obras Públicas’.

Fotos y videos: Lesly Adriana Cifuentes / VANGUARDIA.

Compartir

Allegados, seres queridos y habitantes de Barrancabermeja arribaron al lugar del siniestro y cerraron las vías en el sector de ‘Obras Públicas’ para rechazar la forma como murió Elizabeth Durán Matute, de 9 años de edad, producto de un accidente de tránsito a las 9:00 a.m., de este miércoles 17 de abril.

La niña se desplazaba como parrillera en una motocicleta de placa WBU-82G, que era conducida por su mamá. Por causas que son investigadas, falleció tras ser arrollada por un tractocamión cisterna en el sector de ‘Paso Nivel’.

Testigos del hecho intentaron socorrer sin éxito a la niña, pero la muerte fue inmediata tras sufrir exposición de masa encefálica. Su madre resultó herida y no quiso ser trasladada a un centro médico.

Con velas, oraciones y peticiones al gobierno local, departamental y nacional exigieron la culminación de las obras de la ‘Vía a Yuma’ que permitiría desviar el tráfico pesado por este corredor vial y así evitar más tragedias en el sector de ‘Paso Nivel’.

“No más muertos, hoy fue mi hija de nueve añitos, comenzando a vivir. Les pido a las autoridades para que la ‘Vía a Yuma’ se haga una realidad y dejemos de recoger los muertos por las tractomulas en Barrancabermeja”, expresó el padre de la pequeña.

Lea también: En video quedó brutal agresión por una deuda económica en Bucaramanga

Una tragedia que se repite

Elizabeth Durán Matute se convirtió en la víctima mortal número 11 del sector conocido como ‘Paso Nivel’ y Postobón en Barrancabermeja.

En respuesta a este accidente, la ciudadanía bloqueó el pasó de los vehículos de carga pesada en el sector de ‘Obras Públicas’.

“Este tipo de tragedias son reiteradas y se van a seguir presentando hasta tanto no se entregue la Vía a Yuma, que es por donde deben transitar los vehículos pesados para no afectar la vía de motociclistas y peatones por esta zona residencial. Solicitamos respuesta por parte de las autoridades, no queremos más muertos”, expresó uno de los manifestantes.

Por su parte, Samuel Camaño, transportador de carga, lamentó el accidente, pero pidió que no se ataque al gremio de transporte, ni sus vehículos sean vandalizados.

“Tenemos que pasar obligatoriamente por acá, porque no han terminado la variante de la vía Yuma. Faltan unos kilómetros. No pueden tomar represalias. En esta vía los motociclistas son muy imprudentes. Ellos invadien la vía de repente”, expreso el transportador.

La comunidad de esta zona, desde diciembre pasado, pidió una presencia constante por parte de agentes de tránsito.

“No se ve un policía de tránsito, no se ve un semáforo, no se ve nada, no sé quién será el encargado de eso, ahí deben colocar un agente de tránsito o un semáforo para evitar los accidentes graves”, expresó Carlos Arturo Ramírez, habitante del sector.

Ecopetrol responde

Sobre el estado de la vía Yuma, Ecopetrol informó que el proyecto se ejecuta en el marco del Convenio Interadministrativo suscrito entre Invías, la Gobernación de Santander, el Distrito de Barrancabermeja y Ecopetrol, en donde la compañía petrolera ostenta el rol de entidad ejecutora en una conexión vial de aproximadamente 30 kilómetros, que conecta la Ruta del Sol y el puente Guillermo Gaviria.

La inversión total a la fecha es de $462 mil millones, de los cuales Ecopetrol ha aportado el 65%.

Actualmente están construidos y operando 24,7 kilómetros incluyendo cinco intercambiadores viales. En 2023 se terminaron tres kilómetros de vía del sector 1, que comunica el intercambiador de la Virgen con el barrio Boston y se aseguraron los recursos para la terminación de los últimos 1,3 kilómetros, los cuales inician su construcción en mayo y se proyecta finalicen en noviembre del presente año, completando una conexión vial transitable y operativa de 26 km.

Con esto finaliza la construcción de los sectores que cuentan con viabilidad predial, ambiental, técnica y financiera. Con el propósito de terminar el proyecto, los aliados del convenio definen estrategias para obtener la viabilidad del último tramo vial de 4 kilómetros y poder iniciar su construcción.

Le puede interesar: Piden ayudas para familia campesina que sufrió graves quemaduras por explosión en una finca de Los Santos