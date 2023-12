A joven lo mataron a cuchilladas por intentar defender a su amigo

Los familiares y amigos de Elvis Grau Parra calificaron como triste e injusta la noticia del homicidio del joven, en hechos que están en investigación.

Ocurrió en la madrugada de este domingo 17 de diciembre, en el municipio de Soplaviento, Bolívar, y aunque aún no hay una versión oficial, las informaciones preliminares dan cuenta de que el crimen se perpetró en medio de una intolerancia

Una grave cuchillada lo dejó entre la vida y la muerte; no transcurrieron muchos minutos para que perdiera la batalla y su vida se apagara. En el Hospital de Soplaviento, a donde lo trasladaron, no pudieron hacer nada. Del agresor no hay información; pero, al parecer, la comunidad sabe de quién se trata. Su familia espera que haya investigación y justicia.

Mientras, las redes sociales de los allegados a Grau Parra se convirtieron en la plataforma en la que se despiden de él y expresan cuán injusto les parece su homicidio.

El joven, residente de Barranquilla, llegó al municipio bolivarense a disfrutar de las fiestas; el lunes tenía pensado regresar al Atlántico.