Ante amenazas y alerta por grupos armados en Santander, refuerzan la seguridad en el Magdalena Medio

Amenazas de las disidencias de las Farc

La semana pasada fue divulgado un video de las disidencias de las Farc en el la ‘Segunda Marquetalia’, o las disidencias de las Farc, anuncian acciones en contra de bandas criminales que delinquen en la región del Magdalena Medio.

“Estamos determinados a sanear el departamento de Santander y dónde están estos delincuentes que gozan de impunidad. Le informamos que a partir de que damos lectura a este comunicado, daremos cumplimiento a las órdenes impuestas”, expresó el guerrillero en el comunicado.

Las acciones las adelantarán en municipios como Barrancabermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí, Puerto Parra y Puerto Araujo, en Santander, y en otras poblaciones como Cantagallo y Yondó.

Ante estas amenazas, el ministro de Defensa señaló que se esto se trababa más de fines “propagandísticos”, pero que no iban a subestimar la información.

“Se hizo una inicial evaluación de inteligencia militar y se determinó que no es una presencia efectiva en el territorio (...) No significa que no se hayan tomado las medidas necesarias. Se hizo un reposicionamiento de las Fuerzas Militares. Hubo una reciente llegada de cuatro pelotones del Ejército Nacional. Son 120 soldados. Hay atención permanente y se incrementarán las acciones de inteligencia para controlar las situaciones”, puntualizó el funcionario del gobierno nacional.