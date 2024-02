Atención: Video registró el momento exacto del asesinato del empresario Roberto Franco, en Bogotá

Segundos después el escolta intentó accionar su arma, pero la puerta estuvo cerrada y no logró salir de forma inmediata para dar de baja al sujeto que acabó con la vida del empresario Roberto Franco, hermano de un exdirector de la Dian del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

El crimen del empresario

La balacera se produjo minutos antes de las 7:30 de la mañana cuando el hombre estaba en la panadería Bagatelle, en inmediaciones a la oficina donde prestaba servicios como consultor del sector privado y público.

"Me acabo de enterar de lo sucedido. Me estoy alistando para viajar de inmediato a Bogotá. Mi hija aún no sabe lo ocurrido", afirmó a El Tiempo la presentadora de televisión Alejandra Isaza Vélez, quien fue esposa de la víctima.

El empresario Roberto Franco contaba con un esquema de seguridad privado, toda vez que no contaba con escoltas de la Unidad Nacional de Protección, UNP.

Según se ha podido conocer, la víctima era hermano de Óscar Franco Charry, quien fue director de la Dian durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, entre 2002 y 2009.

El hombre se dedicaba a hacer asesorías empresariales y tenía una lujosa propiedad en inmediaciones al parque de la 93, donde fue asesinado con cuatro disparos por sujetos que se movilizaban en moto.