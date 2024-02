$!Él era Roberto Franco, el reconocido empresario asesinado con cuatro disparos en exclusiva zona de Bogotá

"Me acabo de enterar de lo sucedido. Me estoy alistando para viajar de inmediato a Bogotá. Mi hija aún no sabe lo ocurrido", afirmó a El Tiempo la presentadora de televisión Alejandra Isaza Vélez, quien fue esposa de la víctima.

El empresario Roberto Franco contaba con un esquema de seguridad privado, toda vez que no contaba con escoltas de la Unidad Nacional de Protección, UNP.

