$!Este es el audio de las amenazas que sufrió Laura Isabel por parte de su presunto asesino

El hermano de la víctima también mencionó que Laura Isabel recibía amenazas por parte de Wiseman cuando ella no quería verlo.

Un audio revelado por el familiar muestra la naturaleza violenta del presunto agresor en los días previos al feminicidio.

"Put* madre, te dije si tu vienes yo voy a tener a tu vuelo por Western (sic), te dije, vienes hablemos y yo voy a resolver los problemas y estoy put* enojado ahora contigo (sic). No me escuchas, no me escuchas... debeees escucharme, venga, y vamos resolver todos (sic), no me hablas por put* WhatsApp, y queja, y queja, y dije, oh, debes entender y bla, bla, bla, bla (sic), párate", se escucha en el audio.