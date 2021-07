Era un olor nauseabundo, pútrido, revelador, que ‘brotaba’ de un potrero en la finca La Aurora del corregimiento de Cuesta Rica, en Rionegro.

No hay otra cosa que huela igual, no hay confusión. Aquello era la fetidez de un cuerpo humano que se deshacía. ¡Lo era!. Lo hallaron entre la maraña.

Las aves de rapiña, en lo alto, fueron las guías para que la comunidad verificara el horror y reportara el macabro hallazgo a las autoridades. Los despojos que quedaban hacen pensar que llevaría entre una o dos semanas de muerto.

El infortunado encuentro ocurrió finalizando la tarde del viernes cuando los residentes aledaños ya no soportaron más la podredumbre y salieron a inspeccionar. Sabían que algo no andaba bien, esa fetidez no era común en el sector.

La búsqueda no duró mucho porque el revoloteo de los chulos fue ‘delatador ‘ y condujo hasta la espeluznante escena. No era lo que pensaron, un animal, sino un ser humano. No había más que restos; no hallaron documentos.

Por eso nada se sabe de la identidad ni de características físicas que ayuden con el reconocimiento de esta persona. El deterioro del cadáver es tal que tampoco ha permitido ver señales particulares ni las causas del deceso. Se presume que tendría entre 60 y 65 años.

Se especulaba que pudiera ser un caminante quien por su edad habría sufrido un percance de salud en su recorrido.

Los lugareños aseguraron que en la región no han reportado personas desaparecidas, pero creen que podría ser de una jurisdicción cercana.

El cuerpo fue trasladado en la madrugada hacia el Instituto de Medicina Legal y ciencias Forenses de Bucaramanga, donde permanece como CNI. Mediante análisis, los expertos podrán determinar la identidad y qué le ocurrió a este hombre. Incluso quizá puedan saber hacia dónde iba.